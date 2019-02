Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen von 84 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem soliden vierten Quartal des Herstellers von Bremssystemen. Seine Schätzungen bis 2021 hob er leicht an, in erster Linie wegen Währungseffekten./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-02-27/11:05

ISIN: DE000KBX1006