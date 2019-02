Nach einem Rekordjahr 2018 rechnet die deutsche Reisebranche mit leichten Zuwächsen im laufenden Tourismusjahr. "Aufgrund der prognostizierten weltweiten Konjunkturabschwächung erwarten wir ein anspruchsvolles Jahr, rechnen aber dennoch mit einer leichten Steigerung im unteren einstelligen Prozentbereich", sagte der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, am Mittwoch in Frankfurt.

Insgesamt gaben die Bundesbürger im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 95,6 Milliarden Euro für Urlaubs- und Privatreisen aus (plus 5 Prozent). Vorab gebucht wurden bei den Reiseprofis dabei Leistungen im Rekordwert von 67,9 Milliarden Euro.

Veranstalterreisen verzeichneten ein Plus von 7 Prozent auf 36 Milliarden Euro. Der Umsatz der klassischen Reisebüros einschließlich Geschäftsreisen stieg ebenfalls um 7 Prozent auf rund 27 Milliarden Euro. "2018 war für die Reisewirtschaft ein überaus erfolgreiches Jahr", bilanzierte Fiebig kurz vor Beginn der Reisemesse ITB in Berlin (6. März - 10. März).

Der Start in die wichtige Sommersaison 2019 fiel bislang allerdings verhalten aus. So lagen die Buchungsumsätze in klassischen Reisebüros und im Online-Vertrieb von November 2018 bis Ende Januar 2019 insgesamt um 2 Prozent unter dem starken Vorjahreszeitraum. "Noch läuft die Frühbucherphase mit ihren Angeboten, und wir rechnen in den nächsten Wochen mit weiter anziehenden Buchungen", zeigte sich Fiebig zuversichtlich./mar/DP/men

AXC0139 2019-02-27/11:11