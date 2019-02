Bonn (www.anleihencheck.de) - Die mit Spannung erwartete Anhörung von FED-Präsident Jerome Powell vor dem US-Senat hielt gestern keine Überraschungen bereit, so die Analysten von Postbank Research.Erwartungsgemäß habe er im Einklang mit diversen Äußerungen verschiedener anderer FOMC-Mitglieder in den letzten Wochen eine - auch bedingt durch Handelsstreitigkeiten und Shutdown - etwas vorsichtigere Einschätzung der konjunkturellen Dynamik zum Ausdruck gebracht. Darüber hinaus habe er erneut die zunehmende Datenabhängigkeit des künftigen geldpolitischen Pfads der FED betont. Wesentliche Neuigkeiten seien damit Mangelware geblieben. In der Folge hätten sich auch die Marktbewegungen im Zuge des Statements in engen Grenzen gehalten. Es sei vor diesem Hintergrund nicht davon auszugehen, dass die heute folgende Anhörung Powells vor dem US-Repräsentantenhaus neue Erkenntnisse liefere. (27.02.2019/alc/a/a) ...

