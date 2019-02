Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch die Entwicklung der mexikanischen Geldpolitik ist weiter unklar, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Nach ihrem letzten Treffen Anfang Februar hätten die mexikanischen Währungshüter einerseits vor der Gefahr steigender Preise, andererseits aber auch vor einem sich abschwächenden Wirtschaftswachstum gewarnt. Die Inflation habe im Januar im Vorjahresvergleich mit 4,4 Prozent zwar so niedrig gelegen wie zuletzt im Dezember 2016, rechne man jedoch die Preisentwicklung im Lebensmittel- und Energiesektor heraus, zeige sich eine persistente Kerninflationsrate von 3,6 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...