Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Das vierte Quartal des Agrarchemie- und Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, wozu vor allem der Bereich Crop Science beigetragen habe, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick für 2019 und die Ziele für 2022 seien bestätigt worden. Angesichts dessen, dass der Markt derzeit den Bereich Crop Science mit nahezu null bewertete, besitze die Aktie hohes Potenzial./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 08:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-02-27/11:12

ISIN: DE000BAY0017