Schruns (ots) - In der Bergwelt des Montafon sorgen geführte Touren wie zum Silvrettasee am südlichsten Punkt Vorarlbergs für persönliche Wintermärchen und außergewöhnlichen Ausblicke.



Glasklare Bergluft, absolute Stille, nur der frische Schnee knirscht. Mit Schneeschuhen an den Füßen geht es im Süden Vorarlbergs in eine Welt aus Schnee und Eis. Hinter den Wintersportlern, die gemeinsam mit Wanderführerin Imelda Dönz die Tour zum Silvrettaseeauf auf über 2.000 Meter Seehöhe machen, liegt die abenteuerliche Auffahrt in der Vermuntbahn und die Fahrt mit dem Tunnelbus durch die schmalen Vermunt-Stollen zum Ausgangspunkt am Vermuntsee. Denn dort startet das Stapfvergnügen. Mit jedem Schritt kommt man hier seinem persönlichen Wintermärchen näher. Am Berg, davon ist Wanderführerin Imelda Dönz überzeugt, "passiert etwas mit den Menschen". Nach rund drei Stunden Gehzeit ist es nicht mehr weit bis zur Bielerhöhe auf 2.037 Meter. Den Abschluss findet die Tour mit dem Blick auf den winterlichen Silvrettasee.



Mehr Informationen: www.montafon.at/schneeschuhwanderung-silvrettasee



Kontakt: Montafon Tourismus GmbH, Martina Märki, +436644306938,martina.maerki@montafon.at