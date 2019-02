Sunrise führt nach wie vor Gespräche über eine Übernahme von UPC Schweiz. Diese seien in einem "fortgeschrittenen" Stadium, teilte Sunrise in der Nacht auf Mittwoch mit.Erstmals wurde auch eine Zahl genannt. So werde mit der UPC-Schweiz-Muttergesellschaft Liberty über einen Unternehmenswert von 6,3 Milliarden Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...