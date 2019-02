FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 535 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1470 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 440 (413) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 680 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2200 (2600) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS TED BAKER PRICE TARGET TO 2800 (3100) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 165 (140) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS SHELL TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 2750 (2900) PENCE - RBC RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1640 (1470) PENCE - 'TOP PICK' - RPT/GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 885 (950) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1150 (1175) PENCE - 'BUY'



