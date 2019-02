Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll für weitere acht Jahre an der Spitze der deutschen Notenbank stehen. Das hat das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen. Weidmann ist seit Mai 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank. Formal wird der 50-jährige Volkswirt und frühere Wirtschaftsberater von Kanzlerin Angela Merkel vom Bundespräsidenten ernannt; dazu wird auch der Vorstand der Bundesbank angehört. Weidmann gilt als einer der Aspiranten für die Nachfolge des Italieners Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Dessen Amtszeit endet in diesem Herbst. Als Präsident der Bundesbank gehört Weidmann auch dem EZB-Rat an./kf/DP/men

