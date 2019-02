Die Photovoltaik-Produktion in den USA lebt wieder auf. Im Zuge dieser Belebung hat Jinko Solar die drittgrößte Modulfabrik in den Vereinigten Staaten in Betrieb genommen.von pv magazine USA Von außen sieht eine Modulfabrik unspektakulär aus. Die neue Anlage von Jinko Solar in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida ist da keine Ausnahme. Das unauffällige graue Betongebäude liegt 23 Kilometer von der Innenstadt von Jacksonville entfernt in einem von Pinien umgebenen Industriepark. Aber das Innere zählt. In der Fabrik in Jacksonville - mit 400 Megawatt Jahresproduktion die drittgrößte US-amerikanische ...

