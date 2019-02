Laut Fraport-Chef Stefan Schulte wird der neue Flugsteig G rechtzeitig fertig werden. Die Aufträge für den Rohbau seien komplett vergeben.

Der Bau des neuen Passagierterminals am Frankfurter Flughafen ist nach Angaben des Betreibers Fraport voll im Plan. Die Aufträge für den Rohbau im Süden des Flughafens seien komplett vergeben und schon sehr bald werde das Gebäude aus der Baugrube wachsen, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Schulte am Dienstagabend vor Parlamentariern in Wiesbaden.

Im Terminal 3 des größten deutschen Flughafens sollen ab 2023 jährlich bis zu 23 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Das ist etwas mehr als die Jahreszahl ...

