Living Haus, die Ausbauhausmarke (www.livinghaus.de), hat seine Kommunikation komplett umgekrempelt: Alles dreht sich um Lebensfreude und den Spaß am Hausbau. Deshalb stehen auf der neuen Website und in sämtlichen neu gestalteten Werbemitteln auch Menschen im Vordergrund, nicht die Häuser. Diese Menschen feiern mit Living Haus einzelne Details des Hausbaus genauso überschwänglich wie das große Ganze. Dieser Ausdruck der Begeisterung der jungen Living Haus Baufamilien für jeden Aspekt ihres neuen Zuhauses spiegelt sich in Überschriften und Titeln wie "Viva la Raufaser!". Nicht abstrakt und abgehoben, sondern ganz konkret redet Living Haus in einer jungen Sprache mit seinen Baufamilien darüber, wie das Unternehmen mit seinen einzigartigen Services ihren Wunsch nach ihrem Zuhause - mit all ihren individuellen Eigenarten - wahr machen kann: "Viva la Zuhause!"



"Wir haben Zuhause verstanden, weil wir die Menschen verstanden haben", sagt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus. "Deshalb zeigen wir Menschen in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit genauso wie Dinge und Szenen, die für alle gemeinsam ein Zuhause ausmachen." Denn so einzigartig die Ausprägung von Zuhause in jedem einzelnen Living Haus auch ist, es gibt Dinge, die allen Baufamilien wichtig sind und die sich auf die ein oder andere Art in jedem Haus wiederfinden. Denn diese Mischung aus Individualität und Vertrautheit steht im Kern des Begriffs Zuhause!



Marketingleiter Sven Keller ergänzt: "Living Haus ist wie das Leben: individuell, geil, laut, schrill und bunt - aber ernsthaft, wenn es zur Sache geht. Living Haus feiert das Leben." Zum neuen Ton gehört auch die direkte Ansprache der Interessenten. "Wir sind die jüngste Marke im Fertighausbereich und auch unsere Kunden sind oft jung. Die Anrede mit 'du' entspricht wesentlich mehr ihrer Lebensrealität und ihrem Selbstverständnis. Deshalb haben wir das einfach geändert", sagt Keller. Überhaupt blieb für den neuen Auftritt kein Stein auf dem anderen: "Wir haben alles in die Hand genommen: Jede Page der Website, jede Broschüre, jeden Flyer, jedes Plakat, jeden Text haben wir neu gemacht", erklärt Keller. Und das spiegelt sich in den über ganz Deutschland verteilten Musterhäusern wie jüngst bei der Eröffnung des Musterhauses in Chemnitz. Dort ziert prominent ein Graffiti mit "Viva la Zuhause" das Wohnzimmer.



Viva la Zuhause! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket bis hin zur praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Ausbau-Materialgutschein von OBI und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt.



Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern und Vertriebsbüros in ganz Deutschland vertreten. Mehr Informationen: www.livinghaus.de



