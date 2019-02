Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-27 / 11:30 *Statt Niesen den Frühling genießen Probiotikum Pollagen hilft Heuschnupfen-Patienten besser durch die Pollenzeit* *München, 27. Februar 2019 -* Der Frühling könnte so schön sein, hätte das Erwachen der Natur für Heuschnupfen-Patienten nicht eine unangenehme Begleiterscheinung. Jetzt fliegen wieder die Pollen von Bäumen und Gräsern und die alljährliche Leidenszeit der Pollenallergiker beginnt aufs Neue. Die Augen tränen und sind gerötet, die Nase juckt und läuft und sie müssen ständig niesen. Um diese Beschwerden zu bekämpfen, griffen viele Allergiker bislang zu Medikamenten wie Antihistaminika. Diese helfen, können aber auch Nebenwirkungen wie Müdigkeit verursachen. *Darmflora hat Einfluss auf das Immunsystem * Doch es müssen nicht immer nur Antihistaminika sein: So kann die Einnahme von Probiotika die Beschwerden von Heuschnupfen-Patienten in der Pollensaison mildern. Probiotika sind lebende Bakterien, die positive Effekte auf den Körper haben können. Werden diese regelmäßig eingenommen, können sie sich im Darm ansiedeln. Die Gesamtheit der Kleinstlebewesen wie Bakterien, die im Darm angesiedelt sind, wird Darm-Mikrobiom oder umgangssprachlich auch Darmflora genannt. Das Darm-Mikrobiom wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst: beispielsweise können es übertriebene Hygiene, sehr einseitige Ernährung oder Medikamente wie Antibiotika aus dem Gleichgewicht bringen. "Unter anderem kann eine veränderte Zusammensetzung dieses Darm-Mikrobioms mit einem Allergie-Risiko zusammenhängen", erklärt Dr. med. Sonja Guethoff, Medical Director bei Bencard Allergie. "Ein ausgeglichenes Mikrobiom kann dagegen das Immunsystem günstig beeinflussen. Darauf weisen immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen hin." So zeigte die Studie von Manzotti et al.1, dass "Heuschnupfen-Patienten, die vier Monate lang täglich das Probiotikum Pollagen eingenommen haben, weniger allergische Beschwerden hatten", erklärt Dr. Guethoff. "Die Patienten brauchten deutlich weniger Medikamente wie Kortison und Antihistaminika zur Linderung der allergischen Symptome." *Probiotika-Kur mit Pollagen sollte drei bis vier Monate dauern* Probiotika können das überempfindliche Immunsystem von Pollenallergikern beruhigen. Denn deren Immunsystem bekämpft die eigentlich harmlosen Pollen von Bäumen und Gräsern, was zu den typischen Heuschnupfen-Beschwerden führt. Das Probiotikum Pollagen wurde vom Allergiespezialisten Bencard Allergie mitentwickelt. Pollagen enthält ausgewählte Stämme von Lakto- und Bifidobakterien und ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter www.pollagen.de [1]. Mit etwas Durchhaltevermögen können Betroffene mit Pollagen selbst etwas dafür tun, um ihr Darm-Mikrobiom und ihr Immunsystem zu unterstützen: "Empfohlen wird, dass die Patienten das Nahrungsergänzungsmittel in Wasser aufgelöst drei bis vier Monate lang täglich einnehmen. Sie sollten am besten vor oder zu Beginn der Pollensaison damit anfangen", rät die Ärztin Dr. Guethoff. Fußnote: 1) Manzotti G, Heffler E, and Fassio F. Multi-strain Symbiotic Preparations as a Novel Adjuvant Approach to Allergic Rhinitis. J Contemp Immunol (2014); 1: 67-80. *Über Bencard Allergie GmbH * Bencard Allergie GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft von Allergy Therapeutics mit Sitz in München. Das forschende Pharmaunternehmen ist schon seit 1934 auf Allergien spezialisiert und gehört im Allergie-Sektor zu den wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland. Bencard Allergie beschäftigt derzeit gut 130 Mitarbeiter und ist die wichtigste Tochterfirma der Gesellschaft. Das breite Produktportfolio umfasst Behandlungen zahlreicher allergischer Erkrankungen wie Pollen-, Hausstaubmilben- und Schimmelpilzallergien, aber auch Allergien auf Haustiere und Insekten. Im Sortiment sind Pricktest-Lösungen zur Allergiediagnostik sowie subkutane und sublinguale allergenspezifische Immuntherapien und frei verkäufliche Synbiotika zur unterstützenden Einnahme bei allergischen Beschwerden. Die Lebensqualität allergiekranker Menschen stetig zu verbessern, das ist das Ziel von Bencard Allergie. Dementsprechend werden jedes Jahr erhebliche Mittel in die Forschung und die Produktentwicklung investiert. Von Deutschland aus wird ein Großteil der klinischen Forschung und Studien koordiniert. Die breite Entwicklungspipeline umfasst spezifische Impfstoffe zur Behandlung von Gräser-, Baum- und Hausstaubmilbenallergien, die sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden sowie einen Impfstoff zur Behandlung von Erdnussallergien, der kurz vor der klinischen Entwicklung steht. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen innovative Adjuvans-Systeme, die die Immunantwort fördern. Diese Adjuvantien ermöglichen zudem auch neue Einsatzmöglichkeiten in anderen klinischen Bereichen. www.bencard.com [2] und www.bencard-as.com [3] *Über Allergy Therapeutics * Allergy Therapeutics ist ein international tätiges Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Worthing/Großbritannien und seit 85 Jahren auf die Behandlung und Diagnose von allergischen Erkrankungen spezialisiert. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in etwa 20 Ländern weltweit und ist weiter auf Expansionskurs. Aktuell wird der Markteintritt in die USA strategisch vorbereitet. Alle Produkte werden in Großbritannien auf den eigenen, mehr als 11.000 Quadratmetern umfassenden, hochmodernen Produktionsanlagen und Laboratorien nach GMP produziert. Allergy Therapeutics wurde im Jahr 1999 von Smith Kline Beecham ausgegründet. Seitdem konnte das Unternehmen jedes Jahr eine durchschnittliche Wachstumsrate im zweistelligen Bereich erzielen. 