- Sky Original Production "8 Tage" ab 1. März in Deutschland und Österreich nur auf Sky und Sky Ticket - Anlässlich des Starts der Endzeit-Serie gab Sky eine repräsentative Umfrage* in Auftrag - 21 Prozent der Deutschen hält einen nahenden Weltuntergang für nicht ganz unwahrscheinlich oder sogar wahrscheinlich - "Sex, Drugs & Rock'n'Roll": Jeder vierte Deutsche würde angesichts der letzten verbleibenden Tage feiern als gäbe es kein Morgen, wobei der Eskapismus latent männlich ist (31% Männer vs. 23% Frauen) - "Die Hoffnung stirbt zuletzt": 64 Prozent würden alles daransetzen, sich und ihre Lieben zu retten. Zu den Rettern zählen 67% der Frauen und 60% der Männer - Mehr Informationen zur Serie: www.sky.de/8tage



Unterföhring, 27. März 2019 - Diesen Freitag, 1. März, ist es soweit: Die Endzeit-Serie "8 Tage", eine Sky Original Production startet exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich und nicht nur Serienfans fragen sich im Angesicht der Apokalypse: "Was würdest Du tun?" Die Antwort der Bundesbürger auf diese existentielle Fragestellung gibt es nun dank einer repräsentativen Umfrage* im Auftrag von Sky. Wie weltuntergangsgläubig sind die Deutschen?



Immerhin jeder fünfte Deutsche hält einen nahenden Weltuntergang an sich für nicht ganz unwahrscheinlich. Jeder 25. Deutsche sogar für wahrscheinlich! Das ist eines der überraschenden Ergebnisse der Umfrage* im Auftrag von Sky kurz vor Start von "8 Tage".



Grundsätzlich scheinen Männer etwas optimistischer gestimmt als Frauen und halten die Apokalypse um 3 Prozent weniger wahrscheinlich als die weiblichen Befragten. Ausgerechnet die Jüngeren (16- bis 26-Jährigen) sind die pessimistischere Altersgruppe - insgesamt 27 Prozent von ihnen halten die nahende Apokalypse für nicht unwahrscheinlich oder sogar wahrscheinlich.



Die 40- bis 49-Jährigen hingegen sind die optimistischsten, sie halten den Weltuntergang zu 85 Prozent für sehr unwahrscheinlich.



In der brandneuen Sky Original Production besteht dagegen kein Zweifel: Acht Tage bis zum Einschlag von Asteroid Horus - Deutschland ist mitten in der Todeszone.



Weltuntergang - und nun? Angesichts eines drohenden Weltuntergangs würde das Gros der Befragten versuchen sich und die Liebsten zu retten (64 Prozent). Wobei hier weibliche Retter in der Überzahl sind: Immerhin 7 % mehr Frauen als Männer, entschieden sich für die Antwort: "Die Hoffnung stirbt zuletzt: Ich würde alles daran setzen mich und meine Lieben in Sicherheit zu bringen." Jeder Vierte würde es nach dem Motto "Sex, Drugs & Rock 'n' Roll" so richtig krachenlassen und feiern als gäbe es kein Morgen mehr. Auf diesen Endzeit-Partys wäre das Geschlechterverhältnis dann 4:3 - nicht gerade die optimale Verteilung für die perfekte Doomsday-Feier. Laut der repräsentativen Endzeit-Umfrage* von Sky ist Eskapismus nämlich latent männlich, 31% der männlichen Befragten und nur 23% der weiblichen Befragten entschieden sich für die Antwortoption "Sex, Drugs & Rock 'n' Roll".



Und was macht der Rest? Im Alter zwischen 30 und 39 Jahren sind die Befragten angesichts des Weltuntergangs am geneigtesten ihrer heimlichen Liebe die eigenen Gefühle zu gestehen, das würden laut Umfrage immerhin 12 Prozent tun. Die 40 bis 49-Jährigen hingegen, würden sich am häufigsten an Menschen rächen, die ihnen irgendwann Unrecht getan haben. Immerhin 7 Prozent der Befragten denken nämlich "Auge um Auge, Zahn um Zahn" angesichts des nahenden Jüngsten Gerichts. Was die Protagonisten der achtteilige Sky Serie "8 Tage" tun, erfährt Deutschland und Österreich ab 1. März exklusiv auf Sky über den Streamingservice Sky Ticket. Zudem sind alle Episoden von "8 Tage" auf Sky Q, on Demand und auf Sky Go verfügbar. Die lineare Ausstrahlung auf Sky 1 HD erfolgt ebenfalls ab 1. März um 20.15 Uhr in Doppelfolgen.



Über "8 Tage": Realistisch, glaubwürdig und dadurch umso ergreifender erzählt "8 Tage" die Geschichte des drohenden Weltuntergangs aus der Perspektive ganz normaler Menschen, die sich auf die Katastrophe vorbereiten. Die achtteilige Sky Original Production, produziert von der NeueSuper ("Hindafing", "Blockbustaz"), versammelt mit Christiane Paul ("Die Vampirschwestern 1-3", "Ostfriesenblut"), Mark Waschke ("Barbara", "Dark"), Lena Klenke ("Das schweigende Klassenzimmer"), David Schütter ("So was von da", "4 Blocks"), Fabian Hinrichs ("Stereo", "Wackersdorf"), Nora Waldstätten ("Wilde Maus", "Griessnockerlaffäre"), Devid Striesow ("Ich bin dann mal weg"), Henry Hübchen ("Kundschafter des Friedens"), Murathan Muslu ("Wilde Maus") und vielen anderen einen hochkarätigen Cast vor der Kamera. Regie führen Stefan Ruzowitzky ("Anatomie 1+2", Oscar für "Die Fälscher") und Michael Krummenacher ("Heimatland"), die Kamera übernehmen Benedict Neuenfels ("Die Fälscher") und Jakob Wiessner ("Sibylle"). Showrunner ist Produzent Rafael Parente, der gemeinsam mit Peter Kocyla und Benjamin Seiler auch die Drehbücher schrieb. Produzenten neben Rafael Parente sind Simon Amberger und Korbinian Dufter, als Producer fungiert Florian Kamhuber, die Redaktion bei Sky hat Frank Jastfelder, Director Drama Production. "8 Tage" erhielt den Grünen Drehpass der Film Commission Hamburg Schleswig-Holstein. Gefördert wurde die Produktion vom German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin Brandenburg und dem FFF Bayern.



Ausstrahlungstermine: Ab Freitag, 1. März sind alle acht Episoden von "8 Tage" auf Sky Q, Sky Ticket und Sky Go verfügbar. Die lineare Ausstrahlung auf Sky 1 HD erfolgt ebenfalls am 1. März ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Über Sky Ticket: Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



