Der neue Mobilfunkstandard 5G soll die digitale Welt revolutionieren. Insbesondere der immense Zuwachs beim Datendurchsatz wird dabei eine Rolle spielen. So sollen über 5G bis zu 20 Gigabit an Daten pro Sekunde übertragen werden, etwa hundert Mal mehr als eine aktuelle 4G-Verbindung. Auch die Deutsche Telekom wird, trotz ihrer Kritik am Zulassungsverfahren durch die Bundesnetzagentur, an Deutschlands digitaler Zukunft mitwirken. Und diese hat in der Nähe von Augsburg im Kleinen sogar bereits ... (Achim Graf)

