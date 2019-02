2 % Minus für die Aktie von ProSiebenSat.1 am Dienstag: Dies entspricht den mittel- und langfristigen Erwartungen am Markt. Der Wert hat nach Meinung der charttechnischen Analysten in den vergangenen Monaten einen klaren Baisse-Modus ausgebildet, der allerdings seit Anfang Januar relativ gut abgefangen werden konnte. Um den Bereich von 15 Euro herum hat sich die Aktie nun stabilisiert. Gegebenenfalls ist damit ein weiterer Rutsch nach unten derzeit nicht mehr in Sicht, so die Auffassung der Chartanalysten. ... (Frank Holbaum)

