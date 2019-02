Über den aktuellen Stand der Eebus-Initiative informierten deren Vertreter sowie einige Mitgliedsunternehmen kürzlich im Rahmen eines Expertentags, der bei dem Mitglied TQ Automation stattfand. Rund 60 Mitglieder umfasst die Initiative derzeit. Im Vorstand finden sich Vertreter der Normungsorganisation Cenelec sowie verschiedener Hersteller, u.?a. Hager, Miele, Bosch Thermotechnik oder Vaillant.

Grundlagenarbeit im Fokus

Stand heute steht noch die Grundlagenarbeit im Fokus. In diversen Arbeitsgruppen werden die Anforderungen des Marktes in Anwendungsfälle umgesetzt und darauf aufbauend definiert, welche Informationen dafür untereinander ausgetauscht werden müssen - basierend auf einer einheitlichen Sprache. Im Mittelpunkt steht dabei das elektrische Energiemanagement.

Dem kommt in Zukunft erhöhte Bedeutung zu. So sollen europaweit bis 2025 rund 20?Mio. Wärmepumpen und 5?Mio. Elektrofahrzeuge im Markt sein - in vielen Häusern wird sich auch beides finden (Bild?1). Die dafür nötige elektrische Energiemenge ist verfügbar, Probleme könnte es allerdings bei der Leistung geben, falls alle Geräte gleichzeitig Energie anfordern.

Verstärkt wird dieser Trend auch durch die Entwicklungen auf der Erzeugungsseite: Immer mehr Grundlastkraftwerke (Atom, Kohle, …) gehen vom Netz, und die Anzahl der volatilen Einspeiser (Wind, PV, …) steigt. Dies wird in Zukunft den Einsatz eines Energiemanagers erfordern, um Angebot und Nachfrage zur Deckung zu bringen. Peter Kellendonk, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...