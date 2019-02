FRANKFURT (Dow Jones)--Ein schwaches Anleihegeschäft und ausbleibende Sondererträge haben HSBC Deutschland im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn bei steigenden Erträgen unter Druck bleiben. Wie die in Düsseldorf ansässige Tochter der britischen HSBC mitteilte, wird das Ergebnis 2019 von anhaltend hohen Investitionen belastet.

2018 sank der Vorsteuergewinn um knapp ein Drittel auf 171 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr seien erstmals Belastungen von 14 Millionen Euro aufgrund der Berücksichtigung des Bilanzierungsstandards IFRS 9 in das Ergebnis eingeflossen. Außerdem hatte die Bank im Vorjahr Veräußerungsgewinne von 35,6 Millionen Euro erzielt. Das operative Ergebnis verringerte sich 2018 um 15,6 Prozent auf 167 Millionen Euro.

"Das schwierige Marktumfeld hat sich natürlich auch auf unsere Zahlen ausgewirkt. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass wir unsere Erlöse weiter verstetigen und unser Geschäft über alle Bereiche hinweg erweitern werden", sagte HSBC-Deutschland-Chefin Carola von Schmettow. "Wir haben im vergangenen Jahr viel investiert und unsere Marktposition gestärkt. Diesen Kurs wollen wir fortsetzen."

Ihren Zinsüberschuss konnte die Bank trotz niedriger Zinsen um 9,2 Prozent auf 216 Millionen Euro verbessern. Der Provisionsüberschuss jedoch, bei dem die HSBC Deutschland üblicherweise stark ist, sank um knapp 11 Prozent auf 431 Millionen Euro. Vor allem bei den Fixed-Income-Produkten und Alternativen Anlagen hätten sich die Kunden zurückgehalten, so die Bank.

Während HSBC Deutschland im Aktienhandel leicht zulegte, war der Handel mit festverzinslichen Titeln wie Anleihen schwächer. Insgesamt sackte das Handelsergebnis um knapp 14 Prozent auf 72 Millionen Euro ab.

HSBC Deutschland hat zuletzt stark in Personal und IT investiert. 2018 stieg die Zahl der Beschäftigten auf 3.093 von 2.879. Zudem habe die Bank mehrere Großprojekte wie die Ablösung des Kernbanksystems gestartet. Die Integration der Wertpapierabwicklung für die Commerzbank sei im vollen Gange.

In Kundenprojekte und die Modernisierung der IT will die Bank auch 2019 investieren. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass dies zeitlich versetzt zu höheren Erlösen führen wird. Das Vorsteuerergebnis dürfte in etwa auf Höhe des Vorjahres liegen. Die Eigenkapitalrendite von zuletzt 7,6 Prozent werde erneut unterhalb der Zehn-Prozent-Marke bleiben.

