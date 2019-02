Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann ausreichend Instrumente, um im Falle einer starken Eintrübung des Ausblicks reagieren könnten. Auf die Frage, ob er einer Steuerung der Zinskurve nach dem Vorbild der Bank of Japan etwas abgewinnen könnte, sagte Weidmann bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts in Frankfurt: "Wir haben genügend Instrumente, die wir falls nötig anpassen könnten." Allerdings müssten diese Instrumente auch Auswirkungen für die Preisstabilität haben.

Zuvor hatte Weidmann gesagt, Kosten und Nutzen unkonventioneller Instrumente seien weniger günstig als die konventioneller. Bei einem starken konjunkturellen Schock wäre auch die Fiskalpolitik gefordert.

Bezugnehmend auf Spekulationen, dass die EZB im März ihre Forward Guidance zur künftigen Zinsentwicklung ändern könnte, sagte Weidmann: "Akuter Handlungsbedarf besteht aus meiner Sicht nicht, weil die Märkte verstanden haben, was wir damit ausdrücken wollen und auch dem entsprechend reagieren.

Die EZB prognostiziert derzeit unveränderte Zinsen "über dem Sommer 2019" bzw. so lange wie nötig. An den Finanzmärkten wird eine erste Zinssenkung für frühestens 2020 in Aussicht gestellt.

