Die Eco Innovation Alliance (EIA) ist ein Bündnis von mehr als 60 Start-ups und Innovationsunternehmen aus der Green Economy. Ihr selbst erklärtes Ziel: "Deutschland bei grünen Innovationen zurück in die erste Liga zu heben." Dabei setzen die Mitglieder nicht auf einen Verband, sondern eine Plattform ohne Gremienstrukturen, um den direkten Austausch zwischen Start-Ups und Innovationsunternehmen mit der Politik zu befördern. Siemens will all das unterstützen - und ist nun der Allianz als Technologiepartner ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...