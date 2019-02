Über den neuen Service Q-Energy will Hanwha Q-Cells Kunden in Deutschland zwei verschiedene Stromtarife anbieten. Der Strom soll aus erneuerbaren Quellen in Deutschland und Österreich stammen.Q-Energy heißt der Service, mit dem Hanwha Q-Cells in den Markt der Energieversorgung einsteigen will. Q-Energy soll den Kunden zwei Stromtarife namens Basic und Smart anbieten. Im Basic-Tarif will Q-Energy Kunden gegen eine monatliche Grundgebühr und einen auf Kilowattstunden basierenden Verbrauchspreis Grünstrom liefern. Der Smart-Tarif hingegen beruht auf dem stündlich aktualisierten Preis von Ökostrom ...

