(Trendbrief) - An den globalen Börsen ging es gestern vergleichsweise sehr ruhig zu. In Europa drehten die Märkte nach einem schwächeren Start im Handelsverlauf überwiegend wieder in die Pluszone. Dagegen gaben die asiatischen Börsen leicht nach. Im Ergebnis traten unsere 14 Leitbarometer per saldo auf der Stelle. Damit bleiben die seit Jahresbeginn anhaltenden Aufwärtstrends...

