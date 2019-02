Sehr ordentliche Quartalszahlen des Unternehmens und die aktuellen Entwicklungen im Edelmetallbereich haben der Aktie des Goldproduzenten in den Beine gemacht und sie mit 3,75 US-Dollar auf ein neues Verlaufshoch getrieben. Zuletzt waren zwar Gewinnmitnahmen zu beobachten, doch im Großen und Ganzen bastelt die Aktie weiterhin erfolgreich an ihrem Comeback. Rückblick. In unserer Kommentierung ...

