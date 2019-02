Unterföhring (ots) -



27. Februar 2019. Wunderbarer Behandlungserfolg: Mit bisher 343 produzierten Folgen löst die Erfolgsserie "Grey's Anatomy" mit der 15. Staffel den bisherigen Rekordhalter "Emergency Room" (331 Folgen) als am längsten laufendes US-Medical-Drama ab. Zur Freude der Fans hat das Grey Sloan Memorial Hospital nach wie vor jede Menge Gefühlschaos in der Notaufnahme zu bieten. Die wichtigste Frage: Wer erobert nach Dereks (Patrick Dempsey) tragischem Tod endlich Meredith' (Ellen Pompeo) Herz? Um einen neuen Mann fürs Leben zu finden, begibt sich die schöne Ärztin in den neuen Episoden in die Hände einer professionellen Partnervermittlerin ... ProSieben zeigt die 15. Staffel "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" ab Mittwoch, 27. März 2019, um 20:15 Uhr. Im Anschluss startet die dritte Staffel "Lucifer", ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen.



Der Serien-Mittwoch am 27. März 2019 im Überblick:



20:15 Uhr - Start der 15. Staffel "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" in Doppelfolge 22:15 Uhr - Start der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolge



Der Serien-Mittwoch ab 3. April 2019 im Überblick:



20:15 Uhr - Neue Folgen der 15. Staffel "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" 21:15 Uhr - Start der zweiten Staffel "Seattle Firefighters - Die jungen Helden" 22:15 Uhr - Neue Episoden der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolgen Pressekontakt:



