Es hätte eine Schrecksekunde sein können, war aber keine, denn: Der New Yorker Futures-Handel für Treasuries, S&P 500 und Rohstoffe wie Öl wurde in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) drei Stunden lang ausgesetzt aufgrund eines technischen Problems bei CME Group Inc. Das Problem wurde behoben, grössere Schrecksekunden sind ausgeblieben. Optionen und Futures gibt es seit dem ÖTOB-Aus in Wien leider nicht mehr, aber sonst tut sich viel. Als Statistiker habe ich mich über eine Kurzstudie der Going Public Boutique Capital Lounge GmbH zur Wiener Börse gefreut. Die folgende Grafik finde ich zum Beispiel sehr interessant: Capital Lounge vergleicht hier Börsewert zu Handelsvolumen, sprich wieviel Prozent des Börsenwerts der jeweiligen Emittenten pro ...

