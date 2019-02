DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.785,10 -0,23% +11,17% Euro-Stoxx-50 3.278,21 -0,34% +9,22% Stoxx-50 3.021,16 -0,39% +9,46% DAX 11.475,55 -0,57% +8,68% FTSE 7.095,29 -0,78% +6,29% CAC 5.227,20 -0,22% +10,50% Nikkei-225 21.556,51 +0,50% +7,70% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,45 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,52 55,50 +1,8% 1,02 +22,7% Brent/ICE 66,09 65,21 +1,3% 0,88 +21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,53 1.328,98 -0,1% -1,45 +3,5% Silber (Spot) 15,86 15,93 -0,4% -0,07 +2,4% Platin (Spot) 869,50 861,50 +0,9% +8,00 +9,2% Kupfer-Future 2,95 2,95 +0,1% +0,00 +12,1%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung vom Vortag fort, gestützt auch von einem unerwarteten Rückgang bei den wöchentlichen Öllagerdaten. Diese sind in der zurückliegenden Woche um 4,2 Millionen Barrel gefallen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Mit Spannung wird im Handel nun auf die offiziellen Daten am Nachmittag gewartet. Hier wird mit einer Zunahme um 3,5 Millionen Barrel gerechnet. Dazu kommen Aussagen des saudischen Energieministers, der das Engagement seines Landes für die jüngsten Opec-Vereinbarungen zu Produktionskürzungen bekräftigte. Zuletzt hatte US-Präsident Trump in einem Twet die hohen Ölpreise beklagt und das Erdölkartell aufgefordert die Förderung zu erhöhen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf die Eskalation im Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Einen Tag nach den indischen Luftangriffen in Pakistan haben pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen. Indien warf Pakistan eine Verletzung seines Luftraums über dem indischen Teil Kaschmirs vor. Beide Staaten sind Atom-Mächte und haben bereits mehrere Kriege gegeneinander geführt. Die Entwicklungen hatten auch die Aktienmärkte in Asien schon belastet. Bei den Einzelwerten bricht die Aktie von Weight Watchers vor der Startglocke um knapp 35 Prozent ein. Das Unternehmen legte durchwachsene Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2018 vor, enttäuschte jedoch mit dem Ausblick für 2019 auf der ganzen Linie, denn hier hatten Analysten deutlich mehr erwartet. Das Unternehmen selbst sprach von einem schwachen Jahresauftakt. Für die Papiere von Mylan ging es nachbörslich um knapp 10 Prozent nach unten. Im Handel war von schwachen Viertquartalszahlen die Rede. Zugleich schockte das Unternehmen mit dem Ausblick. Denn Mylan erwartet für 2019 Ergebnisse signifikant unter Markterwartung. Vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto

22:30 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 4Q, Englewood

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember (ursprünglich 4.2.2019) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit Gewinnmitnahmen geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Mittwochmittag leicht nach unten. Ein chaotischer No-Deal-Brexit gilt mittlerweile als ausgepreist, eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits dagegen als eingepreist. Damit wendet sich der Markt wieder anderen Belastungsfaktoren zu, so der Krise zwischen Indien und Pakistan, die bereits die Stimmung in Asien belastet hatte. Trotz der kleinen Gewinnmitnahmen bleiben laut Marktteilnehmern die Jahreshöchststände in Reichweite. Für Optimismus sorgen auch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Dienstagnachmittag vor dem Bankenausschuss des Senats. Powell sagte, die US-Wirtschaft wachse weiter solide, Zinserhöhungen seien aber derzeit nicht nötig. Am Nachmittag redet Powell noch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Bei den Einzeltiteln steht der Kurseinbruch von Beiersdorf von 9,6 Prozent im Fokus. Schlecht kommt der Ausblick des Konsumgüterherstellers an: "Den kann man auch wie eine Gewinnwarnung interpretieren", meint ein Händler. Dagegen gewinnen Bayer 4,5 Prozent. "Die Zahlen sind überwiegend besser ausgefallen als erwartet", sagt ein Marktteilnehmer. Den Ausblick hat Bayer bestätigt. Andererseits nimmt die Zahl der Klagen wegen Glyphosat weiter zu. Laut Bayer lagen am 28. Januar bereits 11.200 Klagen vor, Ende Oktober waren es 9.300 gewesen. Ein Wechselbad der Gefühle durchläuft die Pirelli-Aktie. Sie hatte zunächst ein Jahreshoch bei 6,25 Euro markiert nach der Ankündigung der Zahlung einer Dividende - die erste seit vier Jahren. Aktuell liegt das Papier aber 3,7 Prozent im Minus. Auslöser für den Kurssturz dürfte ein Bloomberg-Artikel sein, laut dem China National Chemical einen Verkauf ihrer Pirelli-Beteiligung erwägt. RWE geben um 2,4 Prozent nach, Eon um 1,5 Prozent. Grund könnte nach Händlerangaben ein belastender Bericht in der "Rheinischen Post" sein. Danach halten Bundestagsjuristen eine Entschädigung von RWE für den Kohleausstieg für unnötig. Die Aussicht auf Milliarden-Entschädigungen hatte zuletzt für eine kräftige Erholung beim Versorger gesorgt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.34 Uhr Di, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1396 +0,03% 1,1377 1,1361 -0,6% EUR/JPY 125,90 -0,07% 125,59 125,83 +0,1% EUR/CHF 1,1357 -0,33% 1,1372 1,1368 +0,9% EUR/GBP 0,8550 -0,53% 0,8580 0,8581 -5,0% USD/JPY 110,48 -0,09% 110,39 110,76 +0,8% GBP/USD 1,3328 +0,54% 1,3259 1,3238 +4,4% Bitcoin BTC/USD 3.810,49 +0,30% 3.805,00 3.808,50 +2,5%

Wenig Bewegung gibt es beim Währungspaar Euro/Dollar. Die Gemeinschaftswährung kann die Vortagesgewinne behaupten und notiert weiter um die Marke von 1,14 Dollar seitwärts. Die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten den Dollar am Vortag belastet. Dieser hatte bekräftigt, die Zinsanhebungen vorerst auszusetzen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zur Wochenmitte uneinheitlich gezeigt. Breit gestreute Gewinne wurden im späten Geschäft von den Schlagzeilen aus der Kaschmir-Region zunichte gemacht, etliche Indizes rutschten sogar ins Minus. Einen Tag nach den indischen Luftangriffen in Pakistan haben pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen. Beide Staaten sind Atommächte und haben bereits mehrere Kriege gegeneinander geführt. Die indische Börse rutschte mit der Eskalation der Gewalt in Kaschmir über 1 Prozent ins Minus. Zuvor hatte die Aussicht auf eine weiter lockere US-Geldpolitik für ein positives Sentiment gesorgt. Bei der Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats hatte dieser bekräftigt, die Zinsanhebungen vorerst auszusetzen. Neuigkeiten zu den Handelsgesprächen zwischen China und den USA gab es indessen keine. Derweil richteten sich die Blicke auf das zweite Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam. Der Hang-Seng-Index gab alle Gewinne wieder ab und schloss leicht im Minus. Das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal war gegenüber dem Vorjahr unter den Markterwartungen ausgefallen.

CREDIT

Die Spreads an Europas Kreditmärkten weiten sich am Mittwoch wieder etwas aus. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem die Spreads am Dienstag im Verlauf deutlich zusammengelaufen waren. Für gute Stimmung hatte da unter anderem US-Notenbank-Chef Jerome Powell gesorgt mit seinen Aussagen zu einem soliden Wachstum ohne Zinserhöhungsbedarf. Daneben gelten nun ein No-Deal-Brexit als ausgepreist und eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits als eingepreist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer bekommt von Monsanto Schub - Umbaukosten belasten

Nach der Übernahme von Monsanto ist Bayer im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftig gewachsen. Der operative Gewinn zog ebenfalls an, negative Währungseffekte von fast 460 Millionen Euro im bisherigen Geschäft des Pharma- und Agrarchemiekonzerns sorgten allerdings hier für einen deutlich geringeren Anstieg, wie das Unternehmen bei Vorlage seiner Bilanz mitteilte. Das bereinigte EBITDA stieg um 2,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro, während die Einnahmen um 13,1 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro zulegten.

Daimler steigt bei Berliner IT-Spezialisten IVU Traffic ein

Daimler hat sich über seine Bussparte an dem Berliner IT-Spezialisten IVU Traffic beteiligt. Daimler Buses übernimmt 5,25 Prozent, wie die IVU Traffic Technologies AG mitteilte. Verkäufer der Beteiligung sei die Gerlind & Ernst Denert-Stiftung des früheren IVU-Vorstands Ernst Denert. Daimler Buses und IVU vereinbarten zudem eine strategische Partnerschaft, um Mobilitätslösungen für den öffentlichen Verkehr zu entwickeln.

Deutsche Autobauer verzeichnen erstes Umsatzminus seit 2009

Der Umsatz der deutschen Autobauer ist 2018 um 0,2 Prozent gesunken. Im Jahr zuvor lag das Umsatzwachstum noch mit 4,5 Prozent im Plus, wie eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY zeigt. Demnach konnten die Zulieferer ihre Umsätze immerhin noch um 2,1 Prozent steigern.

Aareal Bank mit starken Neugeschäft und gedämpftem Ausblick

Die Aareal Bank ist zwar solide durch 2018 gekommen und kann sich über ein erheblich besser als erwartetes Neugeschäft freuen, blickt aber mit Vorsicht auf das laufende Jahr. Der MDAX-Konzern begründet dies mit anspruchsvollen Rahmenbedingungen sowie verstärkten Investitionen in das Wachstum seiner IT-Tochter und den Kosten für die Integration der übernommenen Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB). Daher soll das bereinigte Konzernbetriebsergebnis in etwa auf Vorjahresniveau verharren.

Cropenergies fährt Ethanolproduktion im britischen Wilton wieder an

Kurz vor dem geplanten Ausstieg Großbritanniens aus der EU fährt die Südzucker-Tochter Cropenergies ihre Ethanolproduktion im britischen Wilton wieder an. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Anlage ab Anfang März zunächst mit reduzierter Leistung betrieben werden, um Aufträge britischer Kunden zu erfüllen.

HSBC Deutschland mit deutlichem Gewinnrückgang 2018

Ein schwaches Anleihegeschäft und ausbleibende Sondererträge haben HSBC Deutschland im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn bei steigenden Erträgen unter Druck bleiben. Wie die in Düsseldorf ansässige Tochter der britischen HSBC mitteilte, wird das Ergebnis 2019 von anhaltend hohen Investitionen belastet.

Salzgitter steigert Jahresüberschuss auf 277,7 Millionen Euro

Der Stahlkonzern Salzgitter hat 2018 unter dem Strich 277,7 Millionen Euro verdient. Im Vorjahr waren es 193,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen bei Vorlage der endgültigen Zahlen mitteilte. Die bereits Anfang des Monats genannten Zahlen wurden bestätigt. Demnach wurde der Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahr um nahezu 50 Prozent auf 347 Millionen Euro gesteigert - das beste Resultat in zehn Jahren.

Ahold Delhaize verdient weniger - Dividende steigt dennoch

Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im vierten Quartal zwar wegen eines Sondereffekts im Vorjahr rund 31 Prozent weniger verdient, die Erwartung der Analysten aber dennoch übertroffen. Der Nettogewinn sank den Angaben zufolge im Schlussquartal auf 517 Millionen von 744 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte eine Steuergutschrift das Ergebnis um 235 Millionen Euro aufgebläht.

Kühne + Nagel steigert Umsatz und Ergebnis - Dividende erhöht

Das Logistikunternehmen Kühne + Nagel hat 2018 sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert. Mit der Einführung weiterer digitaler Plattformen, neuen spezialisierten Dienstleistungen und Akquisitionen habe der Schweizer Konzern wichtige Meilensteine erreicht, teilte das Unternehmen mit. An der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre mit einer erhöhten Dividende von 6,00 Franken je Aktie teilhaben.

Marks & Spencer will Dividende kappen - Aktienkurs bricht ein

Marks & Spencer (M&S) hat die Aktionäre mit zwei Hiobsbotschaften verschreckt. Zum einen soll die Dividende gekürzt werden, zum anderen soll für einen Deal mit Ocado eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Die Pläne veröffentlichte die britische Kaufhauskette anlässlich der offiziellen Ankündigung des Joint-Venture-Vorhabens mit dem Onlinesupermarkt Ocado.

Rio Tinto zahlt nach Gewinnsprung Sonderdividende

Rio Tinto hat den Gewinn 2018 vor allem dank eines Sonderertrags sowie höherer Eisenerzpreise um 56 Prozent gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine Sonderdividende von insgesamt 4 Milliarden US-Dollar freuen. Der gemessen am Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt erzielte 2018 einen Nettogewinn von 13,64 Milliarden nach 8,76 Milliarden Dollar vor einem Jahr.

Safran erhöht trotz Gewinnrückgangs 2018 Dividende

Der französische Technologiekonzern Safran hat im vergangenen Jahr beim Umsatz von der Konsolidierung der Zodiac Aerospace profitiert, allerdings ging der bereinigte Gewinn zurück. Ihren Aktionären wollen die Franzosen dennoch eine höhere Dividende von 1,82 nach 1,60 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Für 2019 erwartet Safran ein bereinigtes Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 7 bis 9 Prozent und ein Wachstum beim bereinigten, wiederkehrenden operativen Ergebnis im niedrig-zweistelligen Prozentbereich.

Santander erhöht Ausschüttungsquote auf bis zu 50 Prozent

Banco Santander will die Ausschüttungsquote mittelfristig spürbar erhöhen. Die spanische Bank kündigte an, die Quote auf 40 bis 50 Prozent von derzeit 30 bis 40 Prozent zu steigern. Die Gesamtsumme an Dividendenzahlungen solle zudem mindestens auf dem Niveau des vergangenen Jahres gehalten werden, stellte das Geldhaus in Aussicht. Damit wolle sich Santander an der aktuellen Praxis anderer Banken in Europa orientieren.

Sunrise erwägt Kauf der Liberty-Tochter UPC Swiss

In der Schweiz könnte es zu einer milliardenschweren Übernahme am Telekommarkt kommen. In den fortgeschrittenen Gesprächen mit Liberty Global über den möglichen Kauf ihres Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz GmbH würde ein Unternehmenswert von 6,3 Milliarden Franken zugrundegelegt, teilte die Sunrise Communications Group AG mit.

Wienerberger zahlt nach gutem Jahr deutlich mehr Dividende

Der Baustoffkonzern Wienerberger hat 2018 beim Umsatz einen Rekord verbucht und das Nettoergebnis um 8 Prozent gesteigert. An dem guten Ergebnis sollen die Aktionäre mit einer um nahezu 70 Prozent erhöhten Dividende von 0,50 Euro je Aktie teilhaben. Der Konzernumsatz wuchs den Angaben zufolge um 6 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

