Sicherer Umgang mit der PIN /// DAB+ mit neuer Bestmarke: Über 1,4 Mio. Empfänger in 2018 verkauft

Das mit den Passwörtern und PIN-Codes ist zugegebenermaßen eine nervige, aber leider auch notwendige, Angelegenheit. Die meisten Verbraucher haben mehrere Geheimzahlen, Passwörter und andere persönliche Zugangsdaten. Den Überblick im Passwort-Dschungel zu behalten, ist nicht immer leicht.

Da kann es schon mal vorkommen, dass einem beim Bezahlen oder am Geldautomaten die vier Ziffern der PIN für die girocard nicht einfallen. Was tun, damit das nicht passiert? Die PIN auf einem Zettel im Geldbeutel oder gar auf der Karte selbst zu notieren, wäre grob fahrlässig. Banken oder Sparkassen könnten dann die Haftung im Fall missbräuchlicher Verfügungen unter Nutzung von Karte und PIN verweigern. Es gibt aber Tipps, wie man sich die Zahlen merken kann. Zunächst einmal: Lernen Sie Ihre Geheimzahl auswendig. Das ist gar nicht so schwer, denn dazu eignen sich bildhafte Geschichten, die Ihnen gut im Gedächtnis bleiben. Für die Geheimzahl 1311 etwa: Ein (1) Aschenbrödel entdeckt drei (3) Haselnüsse, tanzt auf einem (1) Ball und findet einen (1) Prinzen.

Ganz wichtig ist natürlich: Verraten Sie Ihre PIN keinem Dritten - auch nicht Familienangehörigen oder anderen Personen Ihres Vertrauens. Achten Sie darauf, dass Ihnen niemand bei der PIN-Eingabe zuschaut. Verdecken Sie dazu die Tastatur am Geldautomaten oder an der elektronischen Kasse am besten mit der freien Hand. Und: Lassen Sie sich bei der PIN-Eingabe nicht von Fremden ablenken.

Der digitale Radiostandard DAB+ überzeugt immer mehr Hörerinnen und Hörer. Wie der Home Electronics Market Index (HEMIX) ausweist, wurden im Jahr 2018 etwas mehr als 1,4 Millionen DAB+ Radios in Deutschland verkauft. Dies entspricht einem Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilt die gfu Consumer & Home Electronics GmbH mit.

Die tatsächliche Zahl der verkaufen DAB+ Radios ist höher als im HEMIX gemeldet, da er den Gesamtmarkt nicht vollständig abbildet. Der HEMIX berücksichtigt nur verkaufte Radios und die erzielten Umsätze im deutschen Endverbrauchermarkt. Käufe aus dem Ausland oder Autoradios ab Werk fließen nicht in die Statistik ein. Marktbeobachter rechnen mit weiter steigenden Umsätzen bei DAB+ Radios. Erstens wird die von der EU beschlossene Digitalradio-Pflicht in Neuwagen ab 2021 den Markt weiter beflügeln. Zweitens ist eine vergleichbare Regelung für stationäre Radios in Vorbereitung.

