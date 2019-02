Hamburg (ots) -



Carina Laudage und Bernd Hellermann übernehmen die Geschäftsführung von G+J Digital Products. Laudage, 36, war bei Digital Products bislang als Managing Director für STERN, BRIGITTE und GALA Digital zuständig. Hellermann, 38, bleibt neben seiner neuen Aufgabe weiterhin Geschäftsführer und Editorial Director der Community of Interest Family mit allen Geschäften rund um die Marke ELTERN. G+J Digital Products verantwortet innerhalb von G+J Digital das digitale Geschäft rund um G+J-Marken wie STERN, BRIGITTE, GEO oder GALA.



Die Doppelspitze folgt auf Eva-Maria Bauch, die Gruner + Jahr nach sechs Jahren und dem Turnaround des digitalen Markengeschäfts im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Aufgaben zu widmen.



Arne Wolter, Chief Digital Officer G+J: "Unser digitales Markengeschäft hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Unsere großen Marken sind stark gewachsen, G+J belegt in beinahe allen publizistischen Segmenten Spitzenplätze. Mit Carina Laudage und Bernd Hellermann konnten wir zwei erfahrene Digital- und Markenexperten und großartige Kollegen für die Leitung von G+J Digital Products gewinnen. Sie werden das Digitalgeschäft um unsere Marken mit großer Kraft weiter ausbauen und Innovationen auf den Weg bringen."



Wolter weiter: "Ich danke Eva-Maria Bauch sehr herzlich für die exzellente Zusammenarbeit und ihren leidenschaftlichen Einsatz. Unter ihrer Führung haben wir unser digitales Markengeschäft wirtschaftlich erfolgreich ausgebaut und die digitalen Produkte hervorragend weiterentwickelt. Ich wünsche ihr für die private und berufliche Zukunft alles Gute."



Eva-Maria Bauch: "Nach sechs intensiven, spannenden Jahren bei G+J und den Erfolgen der letzten Jahre ist es für mich jetzt an der Zeit, neue Herausforderungen aus anderer Perspektive anzugehen. Dem neuen Management-Team wünsche ich das Allerbeste."



