Wirtschaftsstimmung im Euroraum im Februar leicht rückläufig

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar etwas verschlechtert, zeigt sich aber nach Einschätzung der Europäischen Kommission insgesamt stabil. Der Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank leicht auf 106,1 Punkte von 106,3 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 106,0 Zähler gerechnet. Der für die gesamte EU berechnete Indikator ging hingegen spürbar zurück und fiel auf 105,3 Punkte von 106,2 im Vormonat.

Eurozone-Geschäftsklima stagniert im Februar

Das Geschäftsklima in der Eurozone ist im Februar im Vergleich zum Vormonat konstant geblieben. Wie die Europäische Kommission berichtete, verharrte der entsprechende Index bei 0,69 Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 0,68 Zähler erwartet.

DIW: Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,5 Prozent

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht die Konjunktur zum Jahresbeginn wieder in einer kräftigeren Verfassung als zuletzt. Im ersten Vierteljahr dürfte die deutsche Wirtschaft nach den Berechnungen der Ökonomen "im Vergleich zum Vorquartal um ein halbes Prozent wachsen", angesichts vieler globaler Risiken und einer sich graduell abschwächenden Auslandsnachfrage dann aber an Fahrt verlieren.

IAB-Arbeitsmarktbarometer gibt im Februar leicht nach

Der Beschäftigungsaufbau in Deutschland geht trotz eines schwächeren Wirtschaftswachstums weiter. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer fiel im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,2 auf 103,4 Punkte. "Der aktuelle Stand des Frühindikators lässt damit aber weiterhin eine positive Arbeitsmarktentwicklung in den kommenden Monaten erwarten", erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

Bundesbank steigert 2018 den Überschuss

Der Gewinn der Deutschen Bundesbank ist 2018 wegen der anhaltenden Anleihekäufe bei zugleich negativen Einlagenzinsen erneut höher als im Vorjahr ausgefallen. Wie aus dem Geschäftsbericht hervor geht, stieg der Jahresüberschuss auf 2,5 (Vorjahr: 2,0) Milliarden Euro, wobei nach Rücklagendotierung ein Bilanzgewinn von 2,4 (1,9) Milliarden Euro verblieb, der bereits an das Bundesfinanzministerium abgeführt wurde.

Weidmann: EZB hat im Bedarfsfall genügend Instrumente

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann ausreichend Instrumente, um im Falle einer starken Eintrübung des Ausblicks reagieren könnten. Auf die Frage, ob er einer Steuerung der Zinskurve nach dem Vorbild der Bank of Japan etwas abgewinnen könnte, sagte Weidmann bei der Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts in Frankfurt: "Wir haben genügend Instrumente, die wir falls nötig anpassen könnten."

Weidmann: Über kurzfristige Schwankungen beim Inflationsausblick hinwegsehen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte sich bei seinen anstehenden geldpolitischen Entscheidungen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann nicht von kurzfristigen Schwankungen des Inflationsausblicks leiten lassen. Bei der Vorstellung des Geschäftsberichts der Deutschen Bundesbank in Frankfurt sagte Weidmann außerdem, dass im Falle eines möglichen Konjunkturschocks nicht alleine die Geldpolitik handlungsbereit sein müsse.

Kabinett beschließt Vertragsverlängerung für Weidmann

Die Bundesregierung hat eine Verlängerung des Vertrages von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann um acht Jahre besiegelt. Die Vorlage wurde am Mittwoch im Kabinett gebilligt, hieß es aus Regierungskreisen. Mit dem Beschluss schlägt das Kabinett Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Bestellung Weidmanns, dessen derzeitige Amtszeit zum 30. April ausläuft, für weitere acht Jahre vor.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Januar schwächer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Januar abgeschwächt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank die Jahresrate bei der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen auf 3,3 (Vormonat: 3,9) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchsen um 3,2 (3,2) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,5 (3,2) Prozent und die Konsumentenkredite um 6,1 (6,2) Prozent.

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,319 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,319 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 15 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,627 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 64,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 64,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 84,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,90 (zuvor: 2,90) Prozent.

Saudi-Arabien: Opec wird trotz Druck von Trump weiter drosseln

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) wird nach Aussage des saudi-arabischen Erdölministers Khalid al-Falih ihre Produktion in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich weiter einschränken. Die Opec würde sich damit dem Druck der US-Regierung von Präsident Donald Trump widersetzen, die Ölpreise zu dämpfen.

IW-Direktor Hüther kritisiert Schuldenbremse scharf

Das Kölner Institut für Wirtschaftsforschung (IW) kritisiert die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse scharf. IW-Direktor Michael Hüther schreibt in einem Kommentar: "In Zeiten niedriger Zinsen und eines großen Investitionsbedarfs nimmt sie der Politik die nötigen Spielräume." Hüther weist darauf hin, dass die Schuldenbremse vor zehn Jahren verabschiedet worden sei, als die Verschuldung des Staats bei 80 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gelegen habe.

Vor Start von neuer Tarifrunde erneut Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Einen Tag vor dem Beginn der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften am Mittwoch ihre Warnstreikwelle fortgesetzt. Unter anderem in Berlin gab es flächendeckende Arbeitsniederlegungen in den Verwaltungen, auch städtische Kitas waren betroffen. In Bremen wollen sich Beschäftigte zu einer Großdemonstration versammeln. Vertreter der Gewerkschaften betonten ihre Entschlossenheit und forderte ein Angebot der Länder.

Zweites Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim in Hanoi begonnen

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind in Vietnam zu ihrem zweiten Gipfel zusammengekommen. Mit einer Begrüßung per Handschlag eröffneten Trump und Kim das Treffen in der Hauptstadt Hanoi. Trump äußerte die Erwartung, dass die Gespräche mit Kim "sehr erfolgreich" sein würden, während Kim sich überzeugt zeigte, dass es "dieses Mal" ein zufriedenstellendes Resultat geben werde.

Indien weist Angaben Pakistans zum Abschuss von Flugzeugen in Kaschmir zurück

Indien hat die Angaben Pakistans zum angeblichen Abschuss von zwei indischen Flugzeugen in der umstrittenen Kaschmir-Region zurückgewiesen. Wie das Außenministerium in Neu Delhi mitteilte, wurden ein pakistanisches und ein indisches Flugzeug abgeschossen. Ein Ministeriumssprecher sagte, indische Truppen hätten ein pakistanisches Kampfflugzeug abgeschossen. Bei den Gefechten sei zudem ein indisches Kampfflugzeug abgeschossen worden.

Pakistan sperrt seinen Luftraum wegen Spannungen mit Indien

Pakistan hat wegen der Spannungen mit Indien seinen Luftraum gesperrt. Wie die Zivilluftfahrtbehörde (CAA) im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteile, bleibt der pakistanische Luftraum bis auf Weiteres gesperrt. Ein Militärsprecher sagte, die Sperrung sei vor dem Hintergrund der aktuellen Umstände erfolgt. Alle Fluggesellschaften seien informiert worden, sagte ein CAA-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Belgien Feb Verbraucherpreise +2,17% (Jan: +1,99%) gg Vorjahr

Schweden Feb Verbrauchervertrauen 92,5 (Jan: 92,0)

Schweden Feb Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 94,6

Schweden Jan Handelsbilanz Überschuss 1,2 Mrd SEK

Schweden Jan Exporte 125,4 Mrd SEK

Schweden Jan Importe 124,2 Mrd SEK

US/MBA Market Index Woche per 22. Feb +5,3% auf 384,8 (Vorwoche: 365,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 22. Feb +6,1% auf 247,0 (Vorwoche: 232,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 22. Feb +4,6% auf 1.133,8 (Vorwoche: 1.084,4)

