Die Hanwha Q Cells GmbH, deutsche Tochtergesellschaft des Solarmodulherstellers Hanwha Q Cells Co., Ltd. Will mit dem Stromprodukt Q.Energy in den Energieversorgungsmarkt einsteigen. Das Konzept von Q.Energy ähnelt dem anderer Speicherhersteller: Die Kunden können unabhängig davon, ob sie eine eigene Solaranlage installiert haben oder nicht, 100 prozentig sauberen Strom von Q Cells kaufen. Die Stromquellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...