Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zalando vor Quartalszahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der zuletzt schwierigen Lage auf den europäischen Bekleidungsmärkten wäre ein Erreichen der Konsensprognosen schon ein Erfolg, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den wichtigen Verkaufstag Black Friday habe der Online-Händler keine Aussagen zu den Margen getroffen. Wichtig sei auch die Höhe der Lagerbestände im vergangenen Jahr./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2019-02-27/14:26

ISIN: DE000ZAL1111