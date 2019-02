Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Vestas von 385 auf 460 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem hohen Auftragseingang des Herstellers von Windkraftanlagen im vierten Quartal 2018 erhöhe er die Schätzung für den Gewinn je Aktie 2019 um rund ein Fünftel, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Gewinnprognosen für die Jahre danach erhöhte der Experte./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-02-27/14:28

ISIN: DK0010268606