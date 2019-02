Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer KI-Unternehmen aifora hat eine Software entwickelt, die Handelsunternehmen intelligente Preisentscheidungen in Echtzeit ermöglicht. Mit der Textilhandelskette NKD konnte aifora jetzt einen weiteren namhaften Kunden von den Vorteilen seiner Lösung überzeugen.



Die Textileinzelhandelskette NKD geht neue Wege bei der Preisfindung. Durch die Auswertung großer Datenmengen und den Einsatz selbst lernender Algorithmen wird das Unternehmen ab sofort seine Preisgestaltung weiter optimieren und noch wettbewerbsstärker werden.



Mit der Intelligent Price Automation von aifora hat NKD dafür die perfekte Lösung gefunden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ermittelt IPA für jedes Produkt über jeden Vertriebskanal den optimalen Preis. Ein selbst lernender Algorithmus wertet dazu permanent alle vorhandenen Daten - interne wie externe - aus. "Der Machine Learning Algorithmus von aifora lernt mit jeder Beobachtung dazu und entwickelt daraus immer bessere Vorhersagen", erklärt Thomas Jesewski, Gründer und CEO von aifora.



Jesewski ist überzeugt, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Handel in Zukunft nicht mehr wegzudenken ist: "Übermächtige Handelsplattformen wie Amazon bedrohen schon jetzt weite Teile des Einzelhandels. Unternehmen, die ihre Unabhängigkeit verteidigen wollen, benötigen dringend eigene digitale Strategien und Instrumente."



Dank der automatisierten Preisfindung kann NKD künftig permanent die Spielräume bei der Preisgestaltung optimal ausschöpfen und Jo-Jo Effekte vermeiden. Auf diese Weise werden Absatz, Umsatz und Ertrag spürbar gesteigert. "Besonders überzeugt hat uns, dass aifora für jeden Artikel eine Prognose ausweist und abhängig von der gewählten Preisstrategie eine transparente Empfehlung ausspricht. Dadurch können wir die Entscheidungen des Algorithmus immer nachvollziehen und schrittweise den Automatisierungsgrad steigern", sagt Abraham Tadesse, Director Merchandise Planning & Controlling bei NKD. "Mit der Einführung dieses richtungsweisenden Tools geht die NKD Gruppe einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung", kommentiert Rüdiger Hartmann, CFO und IT-Verantwortlicher bei NKD.



