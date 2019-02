Mainz (ots) - Donnerstag, 28. Februar 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Sandra Maria Gronewald



Gäste: Friedrich Mücke, Schauspieler Bastian Reiber, Schauspieler



Tag der seltenen Krankheiten - Betroffene kämpfen um Anerkennung "Volle Kanne" begleitet Karnevalsband - Weiberfastnacht Pflanzen-Aussaat - Elmar Mai gibt wertvolle Tipps







Donnerstag, 28. Februar 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Kampf den Pollen - Was tun bei Heuschnupfen? Expedition Deutschland: Pößneck - Leidenschaft für Norwegen Der Traum vom Auswandern - Deutsche Fotografin auf Gran Canaria







Donnerstag, 28. Februar 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Blond nachgefragt auf der "EpicCon" - Unsere Reporterin im Comic-Wunderland







Donnerstag, 28. Februar 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Interview mit Bryan Adams - Der Musiker hat ein neues Album Steffi Graf in Hamburg - Unterwegs für "Children for Tomorrow" Uschi Glas wird 75 - Vorab-Glückwünsche zum Geburtstag







