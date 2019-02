Ein großer Tanker ist schwerer zu manövrieren als ein kleines windschnittiges Boot. Das gilt natürlich auch in der Wirtschaft. Und das zeigt sich derzeit exemplarisch beim US-amerikanischen Industrieriesen General Electric. Auch nach dem milliardenschweren Verkauf der Biopharmasparte von General Electric an Danaher stecke der Konzern noch mitten im Umbau, heißt es in einem Bericht des Börsenmagazins "deraktionaer" vom Mittwoch. Es zitiert GE-Chef Larry Culp, der sich in einem Brief an die Aktionäre ... (Claudia Wallendorf)

