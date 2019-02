Im Brexit-Streit dringt die CSU-Europapolitikerin Angelika Niebler auf Beweglichkeit auch auf Seiten der Europäischen Union. "Sollte sich jetzt im Unterhaus eine Mehrheit abzeichnen, die neue Perspektiven für einen konstruktiven Verlauf möglich machen, sollte die EU-Kommission diesen Prozess maximal positiv begleiten", forderte die Chefin der CSU-Abgeordneten im Europaparlament am Mittwoch. "Sollte auf den letzten Metern der Exit vom Brexit möglich werden, wäre das ein Gewinn für Europa und Großbritannien."

Niebler bezog dies auf die für Mittwochabend geplanten Abstimmungen im britischen Parlament. Dort versuchen Abgeordnete mit diversen Anträgen, Einfluss auf das weitere Verfahren vor dem für 29. März geplanten EU-Austritt zu nehmen. Premierministerin Theresa May hatte am Dienstag erstmals eine mögliche Abstimmung über die Verschiebung des Brexits in Aussicht gestellt./vsr/DP/jha

