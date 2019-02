Gothenburg, Schweden (ots/PRNewswire) -



Polestar 2 ist das neue vollelektrische Fließheck-Modell, das leistungsstarke E-Autos einem breiteren und zunehmend zukunftsorientierten Publikum zugänglich macht. Der Wagen bietet mit seinem avantgardistischen Design ein einzigartiges Kundenerlebnis im Premiumsegment der Elektro-Kompaktklasse. Polestar 2 ist das erste Elektroauto, welches gegen Teslas Model 3 und ähnliche Fahrzeuge auf dem Markt antritt, wobei die Modellpalette bei einem Richtpreis von 39.900 Euro beginnt[1]. In den ersten 12 Produktionsmonaten beträgt der Richtpreis der Markteinführungsmodells 59.900 Euro[1] .



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/827722/Polestar.jpg )



"Polestar 2 ist unser erstes vollelektrisches Auto und das erste Serienmodell. Alles [an diesem Modell] wurde mit Leidenschaft und Hingabe gestaltet und entwickelt. Als Marke für leistungsstarke Elektrofahrzeuge und aufgrund der bevorstehenden Markteinführung einer Reihe von vollelektrischen Autos ist Polestar entschlossen, die weltweiten Herausforderungen im Zusammenhang mit der Luftqualität in Angriff zu nehmen. Polestars leistungsstarke Elektroautos bieten Fahrspaß und machen ihre Besitzer glücklich", erklärt Thomas Ingenlath, Chief Executive Officer von Polestar.



Polestar 2 ist ein Premium-Fünftürer mit Fließheck-sowie zwei Elektromotoren und einer Batteriekapazität von 78 kWh[2]. Die Reichweite beträgt 500 km[3]. Das Auto basiert auf dem modularen Plattform "Compact Modular Architecture" (CMA) der Volvo Car Group.



Das Laden des Polestar 2 wird mit einem intelligenten, praktischen und umfassenden Ansatz gelöst. Mit einer sowohl im Auto als auch auf mobilen Geräten verfügbaren digital vernetzten Lösung geht Polestar strategische Kooperationen ein, um Polestar 2-Besitzern einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu den weltweit größten öffentlichen Ladenetzen zu ermöglichen.



Für Polestar steht die Leistung im Mittelpunkt des gesamten Fahrerlebnisses. Der elektrische Antriebsstrang im allradgetriebenen Polestar 2 liefert eine Leistung von 300 kW (408 PS) und ein Drehmoment von 660 Nm. Daraus resultiert einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in unter 5 Sekunden.



Das serienmäßige dynamische Fahrwerk kann durch ein Performance-Paket ergänzt werden, wodurch sich die Fahrdynamik aufgrund von Öhlins-Stoßdämpfern, Brembo-Bremsen und einzigartigen 20-Zoll-Schmiederädern verbessert. Polestars charakteristische goldene Sicherheitsgurte, Bremssättel und Ventilkappen vervollständigen den Leistungsanspruch auf optische Weise.



Polestar 2 ist eines der ersten Autos weltweit mit integriertem Infotainmentsystem auf Android-Basis. Das Android-Grundgerüst bietet eine solide und anpassbare digitale Umgebung für Apps und Fahrzeugfunktionen gleichermaßen und ermöglicht erstmalig die Integration eingebetteter Google-Dienste in ein Auto, darunter den Google Assistant, Google Maps mit Unterstützung für Elektrofahrzeuge sowie den Google Play Store[5]. Die natürliche Sprachsteuerung und ein modernes 11-Zoll-Touchdisplay erwecken die neue Benutzeroberfläche zum Leben.



Wie bei allen Modellen von Polestar kann der Polestar 2 nur im Internet bestellt werden. Der Richtpreis für das Markteinführungsmodell des Polestar 2 beträgt 59.900 Euro[1], Abonnementpreise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Vorbestellung ist ab sofort unter polestar.com (http://www.polestar.com) möglich. Die Fertigung des Polestar 2 als Links- und Rechtslenker für die globalen Märkte beginnt Anfang 2020 in China[4].



Eine ausführliche englischsprachige Fassung dieser Pressemitteilung und die dazugehörigen Bilder finden Sie unter media.polestar.com (http://media.polestar.com/).



Über Polestar



Polestar ist eine Marke für leistungsstarke Elektroautos. Gemeinsame Eigentümer sind die Volvo Car Group und die Zhejiang Geely Holding. Polestar profitiert von spezifischen technischen und technologischen Synergien in Verbindung mit Volvo Cars und dadurch von erheblichen Skaleneffekten. Diese erleichtern die erfolgreiche Gestaltung, Entwicklung und Produktion von leistungsstarken Elektrofahrzeugen unter eigener Marke.



Polestar startete 2017 mit dem Polestar 1 - einem in Kleinserie gefertigten, leistungsstarken Hybrid-GT mit 600 PS, 1.000 Nm und einer rein elektrischen Reichweite von 150 km - dem besten Wert aller Hybridautos weltweit. Der als Konkurrenzmodell zu Telsas Model 3 entwickelte Polestar 2 wurde 2019 als erstes seriengefertigtes vollelektrisches Premiumfahrzeug des Unternehmens vorgestellt. In Zukunft wird der Polestar 3 als vollelektrisches leistungsstarkes SUV die Modellreihe erweitern.



Anmerkungen für Herausgeber:



1. Richtpreis: EUR: 39.900-59.900 basierend auf dem deutschen Markt und den Steuern vor Ort; USD: 63.000 für das Markteinführungsmodell. Abzüglich der staatlichen Förderprämie in Höhe von 7.500 USD = 55.000 USD für das Markteinführungsmodell; RMB: Preise für den chinesischen Markt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. 2. China: 72 kWh. 3. Angestrebte Reichweite nach WLTP- (Europa) und NEFZ-Fahrzyklus (China): 500 km. Angestrebte Reichweite nach EPA (USA): 275 Meilen. 4. Zum Marktstart in folgenden Ländern erhältlich: China, USA, Kanada, Belgien, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien. 5. Google, Google Maps, Google Play und sonstige verwandte Marken und Logos sind Markenzeichen von Google LLC.



