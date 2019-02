Berlin (ots) -



Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich heute auf WELT Fernsehen zum Treffen von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Hanoi geäußert.



Ursula von der Leyen: "Erstens finde ich es sehr viel besser, dass man miteinander spricht als wenn man nicht miteinander spräche. Das ist ein Schritt voran. (...) Das ist jetzt das zweite Treffen. Es müssen dann auch greifbare Ergebnisse da sein und, ganz wichtig, sie müssen umgesetzt werden. Man muss dann einen Fahrplan haben, wie man kontrolliert, dass tatsächlich das, was verabredet worden ist, auch Schritt für Schritt in den Folgemonaten oder -jahren umgesetzt wird. Das ist noch ein großes Fragezeichen. Da müssen wir sehen, wie dieser Gipfel läuft."



