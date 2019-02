Reus, Spanien (ots/PRNewswire) -



In einer kürzlich im Nutrients Journal veröffentlichten Humanstudie an Probanden untersuchten Forscher des USDA (United States Department of Agriculture, Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten) am Beltsville ARS Human Nutrition Research Center den verfügbaren Energiegehalt von Cashewnüssen[1].



Für die Teilnahme an dieser 9-wöchigen Studie wurden 18 gesunde Freiwillige gewonnen. Die Probanden konsumierten eine kontrollierte Basis-Diät, die während einer Behandlungsperiode von 4 Wochen um Cashewnüsse (42 g/Tag) ergänzt wurde, bzw. eine kontrollierte Basis-Diät ohne Cashewnuss-Zusatz über eine Behandlungsperiode von 4 Wochen. In der jeweils letzten Woche jeder Interventionsphase wurden Muster aus dem Ernährungsplan sowie Stuhl- und Urinproben der 18 Freiwilligen gesammelt und auf Protein-, Fett- und Energiegehalt analysiert. Die Forscher konnten daraus den tatsächlich verdaubaren Energiegehalt von Cashewnüssen bestimmen.



Die Studienergebnisse zeigten, dass der verfügbare Energiegehalt (Kalorien) von Cashewnüssen 16% unter dem Wert liegt, der derzeit auf Lebensmittelkennzeichnungen und in den Datenbanken der Vereinigten Staaten, einschließlich der Standardreferenzdatenbank National Nutrient Database for Standard Reference, ausgewiesen wird. Die entsprechenden Angaben müssen korrigiert werden, um den Verbraucher über die exakte Kalorienmenge zu informieren. Aktuell wird der Energiegehalt von Cashewnüssen mit 163 kcal/Portion ausgewiesen, die Forscher des USDA konnten jedoch aufzeigen, dass der verstoffwechselbare Brennwert einer 28 g (1 oz) Portion Cashewnuss bei 137 kcal liegt.



Eine weitere, kürzlich im The American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie kam zwischenzeitlich zu dem Schluss, dass 42 g Cashewnuss pro Tag die "schlechten" LDL-Cholesterinwerte nicht erhöhen[2]. Die Studie ergab des Weiteren, dass eine um 42 g Cashewnuss täglich ergänzte typische westliche Ernährungsweise mithelfen kann, die PCSK9-Enzymwerte zu senken, und niedrigere PCSK9-Konzentrationen sind mit dem Abbau des "schlechten" LDL-Cholesterins im Blut assoziiert.



1. Baer, D., & Novotny, J. (2019). Metabolizable Energy from Cashew Nuts is Less than that Predicted by Atwater Factors. Nutrients, 11(1), 33.



2. Baer, D. J., & Novotny, J. A. (2019). Consumption of cashew nuts does not influence blood lipids or other markers of cardiovascular disease in humans: a randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 109(2), 269-275.



