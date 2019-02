Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM nach dem Einstieg des niederländischen Staates bei der Fluggesellschaft auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Er sorge sich, dass divergierende nationale Interessen den dringend notwendigen Konzernumbau erschweren könnten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf Frankreich, den anderen staatlichen Großaktionär. Der jüngste Kurssprung der Aktie könnte daher eine Gelegenheit sein, Gewinne mitzunehmen./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 22:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-02-27/15:30

ISIN: FR0000031122