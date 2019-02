Köln (ots) - Dank Formaten wie "Snapped - Wenn Frauen töten" oder "On the Case - Unter Mordverdacht" ist SUPER RTL zur Anlaufstelle Nummer eins für True Crime-Fans geworden. Nun gibt es Nachschub in Sachen ungelöster Kriminalfälle: Ab Dienstag, 26. März zeigt der Kölner Sender immer ab 22:25 Uhr neue Folgen von Cold Justice - Verdeckte Spuren (USA 2018) in deutscher Erstausstrahlung.



Auch in der fünften Staffel rollt die frühere Staatsanwältin Kelly Siegler Mordfälle neu auf, die vor Jahren zu den Akten gelegt wurden und versucht, den wahren Tätern dank modernster technischer Hilfsmittel auf die Spur zu kommen. Und das mit überwältigendem Erfolg: Im Laufe der Serien-Produktion ist es der Ermittlerin gelungen, zahlreiche Verhaftungen und Anklagen zu erwirken.



Zum Auftakt geht es Barbara Mendez, die im April 1982 im Alter von 33 Jahren ermordet wurde. Trotz zahlreicher Indizienbeweise wurden die Ermittlungen eingestellt. Nun soll der Fall unter Mithilfe des "Cold Justice"-Teams endlich gelöst werden.



