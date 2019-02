München (ots) - Ein benutzerfreundliches Wi-Fi-Cloud-Management, eine neue App sowie Tools für die Standortanalyse unterstützen Administratoren dabei, den Einsatz der neuen High-Speed-Wireless-Access-Points zu planen, diese optimal bereitzustellen und zu verwalten. Darüber hinaus bringt SonicWall eine neue, leistungsstarke Firewall-Serie auf den Markt, die verteilte Standorte umfassend schützt und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senkt. Ebenfalls neu ist SonicWall Cloud App Security 2.0 für den Schutz geschäftskritischer Cloud-Anwendungen - einschließlich Microsoft Office 365, G Suite, Box und Dropbox.



SonicWall erweitert die Management-Plattform und das Lösungsportfolio, um kleine, mittelständische, große und verteilte Unternehmen optimal vor zielgerichteten Angriffen auf drahtlose Netzwerke, Cloud-Apps und Endpunkte abzusichern. Neben einer neuen, leistungsstarken Firewall-Serie führt SonicWall auch neue Wi-Fi-Access-Points ein, die mittels der Cloud-Management-Plattform verwaltet werden, sowie Tools für die Planung und den e



infachen Aufbau von drahtlosen Netzwerken.



Das Unternehmen bietet außerdem Echtzeitschutz für Cloud-Anwendungen - einschließlich Office 365, G Suite, Box und Dropbox - sowie fortschrittliche Endpoint Detection and Response (EDR)-Funktionen für eine aktive Kontrolle der Endpunkte.



"Cyberkriminelle nutzen unbeabsichtigte Lücken in der Sicherheitsarchitektur von Unternehmen", erklärt Bill Conner, President und CEO von SonicWall. "Wir betrachten es als unsere zentrale Aufgabe, Unternehmen zu befähigen, ihr Sicherheitsniveau zu erhöhen und sich optimal vor der steigenden Zahl an Schwachstellen zu schützen. Mit der Weiterentwicklung, der Integration und dem Ausbau unserer Plattform sowie unseren bewährten Sicherheitslösungen ermöglichen wir es Unternehmen, Transparenz zu schaffen, Prozesse zu straffen und die Kosteneffizienz zu erhöhen."



Wireless-Netzwerke einfach planen und sicher erweitern



SonicWall bietet eine Reihe neuer cloudbasierter Lösungen für die einfache Bereitstellung und das Management von drahtlosen Netzwerken in SMBs sowie verteilten Unternehmen an, um die Sicherheit und die Leistung zu verbessern.



Der SonicWall WiFi Cloud Manager und die SonicWiFi App vereinfachen den drahtlosen Zugriff, die Verwaltung und die Fehlerbehebung in Netzwerken jeder Größe. Das cloudbasierte Capture Security Center, an dem sich Security-Verantwortliche per Single-Sign-On anmelden können, gewährleistet, dass alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.



Die Bereitstellung neuer Hardware für drahtlose Netzwerke kann zeitaufwändig sein, wenn Unternehmen alle notwendigen Maßnahmen ergreifen möchten, um zu gewährleisten, dass ihre Mitarbeiter sichere und leistungsstarke drahtlose Verbindungen erhalten. SonicWall WiFi Cloud Manager, SonicWall Zero-Touch Deployment und die Wireless-Mesh-Networking-Technologie ermöglichen es im Zusammenspiel, drahtlose Netzwerke binnen weniger Minuten zu erweitern. Administratoren können die intuitiven und benutzerfreundlichen Funktionen für die Standortplanung des SonicWall WiFi Planner im Capture Security Center nutzen, um sichere drahtlose Netzwerke zu entwerfen und bereitzustellen, die das Nutzererlebnis verbessern und die Produktivität der Mitarbeiter sicherstellen.



"Die Bereitstellung eines sicheren drahtlosen Netzwerks ist keine Option, es ist eine Anforderung", erklärt James Crifasi, Vice President und Chief Technology Officer bei RedZone Technologies. "Die Wireless-Tools von SonicWall sind erwiesenermaßen sehr kostengünstig und erfordern kein zusätzliches, komplexes, überlagertes Management-System. Wir sind begeistert von der verbesserten Sicherheit, Leistung und Administration, die diese neue Serie bietet."



Unternehmen können die neuen SonicWave Access-Points mit SonicWall Firewalls koppeln, um drahtlosen 802.11ac Wave 2-Zugriff und Deep Packet Inspection (DPI) für verschlüsselten und unverschlüsselten Datenverkehr in Hochgeschwindigkeit zu ermöglichen. Diese neuen Access-Points können jedoch auch ohne eine SonicWall Firewall sicher betrieben werden, da sie über integrierte Security-Services wie den Capture Advanced Threat Protection (ATP) Sandbox Service und den SonicWall Content Filtering Service verfügen.



Neue, kosteneffiziente Firewalls für maximale Sicherheit und Leistung



IT-Manager benötigen eine Lösung, die alle Herausforderungen rund um die Sicherheit, die Konnektivität und die Leistungsstärke in einer schlanken Appliance vereint - und das zu einem fairen Preis, der in ihr Budget passt.



Die neuen SonicWall Firewalls der Serien SOHO 250 und TZ350 sind einheitliche Sicherheitslösungen, die niedrige Gesamtbetriebskosten gewährleisten. Die SOHO 250 und die TZ350 wurden für kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen mit verteilten Standorten entwickelt und bieten alle wesentlichen Netzwerkfunktionen und höchste Sicherheitswirksamkeit für den Schutz der Daten und der angebundenen Devices - inklusive IoT.



Die neuen Firewalls kombinieren Bedrohungsschutz in Hochgeschwindigkeit und SD-WAN-Technologie (Software-defined Wide Area Networking) mit einer Vielzahl an Netzwerk- und Wireless-Funktionen sowie Funktionen für eine einfache Bereitstellung und ein zentrales Management.



Die Secure SD-WAN-Technologie von SonicWall senkt die Kosten, da die kostenintensive MPLS-Technologie durch kostengünstigere Internetverbindungen ersetzt wird. Die Bereitstellung der Firewalls der Serien SOHO 250 und TZ350 erfolgt einfach über das SonicWall Zero-Touch Deployment, eine Schlüsselkomponente des cloudbasierten Capture Security Center von SonicWall.



Sichere Migration und sicherer Betrieb von geschäftskritischen Cloud-Anwendungen



Cloud-Anwendungen sind für verschiedene Geschäftsbereiche in Unternehmen wie die Produktion, den Vertrieb und die Kommunikation von entscheidender Bedeutung und werden zunehmend zum Ziel von Angriffen. SonicWall Cloud App Security 2.0 schafft Sicherheit für geschäftskritische SaaS-Anwendungen - einschließlich Microsoft Office 365, G Suite, Box und Dropbox - in Echtzeit und bietet Schutz vor unbekannten Malware-Varianten, gezielten Phishing-Angriffen, ausgespähten Mitarbeiterkonten aufgrund kompromittierter Benutzeranmeldedaten (Account-Takeover) sowie Datenverlust in der Cloud.



"Wenn Unternehmen auf Cloud- oder SaaS-Anwendungen umsteigen, werden ihre sensiblen Daten in eine gemeinsam genutzte Infrastruktur verschoben und das traditionelle Perimeter besteht nicht länger", erläutert Jeff Wilson, Senior Research Director für Cybersecurity Technology bei IHS Markit. "Administratoren müssen vollkommene Transparenz und Zugriffskontrolle sowohl in ihren Netzwerken als auch in der Cloud gewährleisten. Sie müssen in der Lage sein, die Sicherheit zu überwachen und einen starken Schutz vor Bedrohungen und Datenverlusten zu schaffen - unter Berücksichtigung der Richtlinien für die Risikominimierung und die Einhaltung der Compliance-Vorgaben. Unternehmen sollten einen Cloud Access Security Broker (CASB) wählen, der eine einfache Bereitstellung und eine umfassende Kontrolle über die Applikationen bietet ohne das Nutzerlebnis zu beeinträchtigen."



Um Malware oder schadhafte Dateien in SaaS-Lösungen wie OneDrive oder SharePoint zu erkennen und abzuwehren, kann SonicWall Cloud App Security 2.0 den Capture ATP Sandbox Service einbinden. Dieser umfasst auch die zum Patent angemeldete Technologie Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI[TM]). Die neuen Features erweitern den SonicWall-Funktionsumfang für die automatisierte Echtzeit-Erkennung und -Abwehr von Sicherheitsverletzungen für autorisierte SaaS-Umgebungen. Zudem ermöglichen es die neuen Funktionen, den User-to-Cloud- und Cloud-to-Cloud-Datenverkehr zu überwachen, um nicht genehmigte Cloud-Anwendungen zu identifizieren.



E-Mail ist der Bedrohungsvektor Nummer 1. Unternehmen müssen ihre Sicherheitsmechanismen anpassen, wenn sie auf eine E-Mail-Kommunikation in der Cloud, beispielsweise mit Exchange Online (Office 365) oder mit Google Mail (G Suite), umsteigen. Um hoch entwickelten, gezielten Phishing-Angriffen zu begegnen, bietet Cloud App Security 2.0 auch Anti-Phishing-Funktionen, die Machine Learning nutzen und schadhafte E-Mails abfangen können, die die Cloud-E-Mail-Plattformen nicht erkennen können.



Erweiterte Endpoint Detection and Response (EDR) als ideale Unterstützung für Administratoren



Der SonicWall Capture Client 2.0 ermöglicht es Administratoren, die Reaktionszeiten zu verkürzen, die Transparenz zu erhöhen und sich einen optimalen Überblick über moderne und komplexe Bedrohungen zu verschaffen. Dank der erweiterten EDR-Funktionen (Endpoint Detection and Response) behalten Unternehmen die vollständige Kontrolle über den aktuellen Status der Endpunkte.



Administratoren haben die Möglichkeit, den Ursprung und das voraussichtliche Ziel einer Bedrohung zu verfolgen, diese in Quarantäne zu nehmen oder abzuwehren und die Endpunkte - im Falle einer Infektion - in den zuletzt bekannten, ordnungsgemäßen Zustand zurückzusetzen.



Externe USB-Geräte können eine ernstzunehmende Gefahr für die Netzwerksicherheit darstellen und angreifbare Endpunkte möglicherweise Malware, Ransomware und Viren aussetzen. Device Control, eine neue Capture-Client-Funktion von SonicWall, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Angriffsfläche zu reduzieren, indem unbekannte oder verdächtige Geräte gesperrt werden.



Unternehmen können sehr einfach Sicherheitsrichtlinien erstellen, um sicherheitskonforme Geräte wie Drucker und Wechselmedien auf die Positivliste (Whitelist) zu setzen und die Angriffsfläche zu reduzieren. Im Gegensatz zu älteren Antivirus-Lösungen (AV-Lösungen) müssen Systeme nicht mehr offline genommen werden, um forensische Analysen und / oder Re-Image-Prozesse durchzuführen und so Malware abzuwehren oder Endpunkte zu säubern.



Das Verhalten der Mitarbeiter kann eine Herausforderung darstellen, wenn Unternehmen eine profunde Strategie für Cybersecurity aufsetzen möchten. Dank der Funktionen des SonicWall Content Filtering Service blockiert Capture Client den Zugriff auf Millionen bekannter schadhafter Domänen, IP-Adressen und Botnetze. So lassen sich Infektionen, die durch Fehler oder Neugierde der Mitarbeiter verursacht werden, vermeiden.



Die Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/PfOY4h



Hier geht es zum Bildmaterial:



- SonicWall WiFi Cloud Manager:



http://ots.de/JtMmhy



- SonicWall WiFi Planner:



http://ots.de/8Ffsnh



- SonicWiFi Mobile App:



http://ots.de/MWx3jv



- SonicWall SOHO 250W:



http://ots.de/l0kpAO



- SonicWall TZ350:



http://ots.de/bT8u5T



SonicWall - das Unternehmen



Seit mehr als 27 Jahren bekämpft SonicWall Cyberkriminalität und schützt kleine, mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden weltweit. Gestützt durch die Forschungsarbeit der SonicWall Capture Labs sichert SonicWall mehr als eine Million Netzwerke, E-Mails, Anwendungen und Daten mit den preisgekrönten Lösungen für die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in Echtzeit ab - und dies in mehr als 215 Ländern und Regionen. So können Unternehmen und staatliche Stellen effektiver arbeiten und müssen sich weniger Gedanken um ihre Sicherheit machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.sonicwall.com.



OTS: SonicWALL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59729 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59729.rss2



Pressekontakt: griffity GmbH Susanne Garhammer Tel.: 0171/685 74 48 E-Mail: susanne.garhammer@griffity.de Hanns-Schwindt-Str. 8 D-81829 München Internet: http://www.griffity.de



griffity GmbH Evi Garabed Tel.: 089/43 66 92 -0 E-Mail: Evi.garabed@griffity.de Hanns-Schwindt-Str. 8 D-81829 München Internet: http://www.griffity.de