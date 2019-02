SpotSee, ein weltweit führender Anbieter von Stoß-, Vibrations- und Temperaturüberwachung durch kostengünstige Konnektivität und Daten, ist nun für den Vertrieb seines Stoßdatenloggers SpotBot Cellular in allen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie in Brasilien, Kanada, China, Japan, Mexiko, Südkorea und den USA zertifiziert.

"Seit dem Erhalt unserer Zertifizierung im EWR vor zwei Jahren konnte SpotSee Beziehungen innerhalb des europäischen Marktes aufbauen und in andere Länder expandieren", so Angela Kerr, Vizepräsidentin für das Produktportfolio, SpotSee. "Jetzt kann SpotBot Cellular in über 30 Ländern eingesetzt werden, um die Lieferkette und den Versandprozess transparenter zu gestalten."

Funk- und Telekommunikationsgeräte, die im EWR verkauft werden sollen, müssen im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen an den Umweltschutz, die Gesundheit und Sicherheit (EHS) bewertet werden. Nach der Zulassung wird die CE-Kennzeichnung auf den Produkten angebracht, um nachzuweisen, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, bevor sie in Verkehr gebracht oder verkauft werden. Dies gilt für Produkte, die im EWR vertrieben werden, unabhängig vom Herkunftsland. Der EWR umfasst alle Länder der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen.

SpotBot Cellular ist ein eigenständiges Gerät, das eine globale, dreiachsige Stoßüberwachung und Tracking in Echtzeit über die Mobilfunkverbindung ermöglicht. Das Gerät verfolgt Stöße, Temperaturen und Standorte auf der ganzen Welt und hat eine Batterienutzungsdauer von bis zu 75 Tagen, wenn es einmal pro Stunde berichtet. Es wird vor allem bei Transportgütern eingesetzt, die während des Transportes empfindlich auf Beschädigungen reagieren und bietet eine umfassende Transparenz der Lieferkette.

Weitere Informationen über SpotSee finden Sie auf spotsee.io.

Über SpotSee

SpotSee ist ein Anbieter von umfassenden Lösungen für das Internet der Dinge, die es Kunden ermöglichen, in ihren Betriebsabläufen einen Schaden in Echtzeit zu erkennen. SpotSee hat ein kostengünstiges, vernetztes Ökosystem entwickelt, das einen eigenen Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) beinhaltet, der den Kunden Gerätedaten überall auf der Welt zur Verfügung stellt. Geräte von SpotSee überwachen Stöße, Vibration, Temperaturen und andere Umweltweinflüsse durch marktführende Marken wie ShockWatch, ShockLog, SpotBot, OpsWatch und WarmMark. Das Unternehmen unterhält ein globales Netzwerk von über 300 Vertriebs- und technischen Kundendienstpartnern in 62 Ländern. SpotSee hat seinen Firmensitz in Dallas, Texas und unterhält Niederlassungen in Brasilien, den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in China, Mexiko und Graham, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf www.spotsee.io.

