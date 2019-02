Der Großinvestor fordert eine höhere Ausschüttung der Dividenden sowie die Auswechslung des Managements. Der Vorstoß wird intern sehr kritisch gesehen.

Der aktivistische Investor Elliott hat mit einem offenen Brief an die Aktionäre der südkoreanischen Autogruppe Hyundai den Druck auf das Management erhöht. Der US-Hedgefonds forderte am Mittwoch in dem Anschreiben die Anteilseigner auf, auf den bevorstehenden Hauptversammlungen für eine höhere Ausschüttung und der Auswechslung des Managements zu stimmen.

"Wir bitten heute darum, dass alle Aktionäre diese wegweisenden Vorhaben unterstützen, mit denen die Unternehmensleitung umgebaut und die überkapitalisierte Bilanz des Konzerns richtig dimensioniert werden soll."

Die zur Auto-Gruppe gehörenden Konzerne Hyundai Motor und Hyundai Mobis lehnen die Forderungen des Großaktionärs mit ...

