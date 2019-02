Mainz (ots) -



Woche 09/19 Donnerstag, 28.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



12.35 Der gespaltene Islam Sunniten und Schiiten im Glaubenskrieg Frankreich 2013



13.20 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018



( weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.35 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland



( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.50 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



( weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Erbarmungslos Guy Georges - Die dunklen Gassen von Paris Deutschland 2018



23.10 Erbarmungslos Joanne Dennehy - Frau ohne Gewissen Deutschland 2018



23.55 Schuldig in Schweden - Das Drama von Arboga



0.40 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben



1.25 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi



2.05 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018



2.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



3.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center



4.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121