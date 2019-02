Die lange Hitzeperiode des vergangenen Jahres hat u.a. dazu geführt, dass der Bedarf nach Kühlung und Prozesskälte stark gestiegen ist. Hybridsysteme, die sowohl heizen als auch kühlen können, geraten daher immer stärker in den Fokus. Auf der Chillventa 2018 haben wir uns umgesehen, welche Lösungen sich hier anbieten (Bild?1).

Naturenergie mehrfach nutzen

Ein flexibles Wärme- und Kühlsystem stellte die Fa. Naturspeicher GmbH aus dem Unternehmensverbund Max Bögl mit dem Naturwärmespeicher vor (Bild?2). Das System fungiert als Luftwärmetauscher und Wasserspeicher mit Eisbildung und Solareintrag (Bild?3).

Der Naturwärmespeicher nimmt über die Umgebungsluft und die Sonneneinstrahlung Energie auf. Sie wird im Gerät zwischengespeichert und dann in Wärme und Kälte verwandelt. Die Effizienz und die Dimensionierung der Anlagentechnik wird von den Innen- und Außentemperaturen bestimmt. Der mit Wasser gefüllte Speicher ist 2?m tief und in runder oder eckiger Bauform erhältlich. Auf dem Wasser schwimmt ein Luftwärmetauscher. Er schafft die Verbindung zur Außenluft. Das Gerät saugt an seinem Rand konstant Luft ein, die in der Mitte über einen Lüfter wieder austritt. So erwärmt sich das Wasser, woraus die Wärmepumpe im Gebäude ihre Energie bezieht. Im Winter stellt das Gerät ab bestimmten Temperaturen den Luftstrom ab und entzieht dem Wasser weitere Energie bis hin zum Phasenübergang.

Das Wasser vereist. Sobald das Thermometer wieder auf über 0?°C steigt, wird das Eis abgetaut und der Speicher regeneriert. Dieser Vorgang ist Teil des Prinzips und kommt im Winter oft vor. Die Kühlfunktion dreht das Prinzip um: Der Luftwärmetauscher bringt die Kühle der Nacht in das Gewässer ein, so dass am Tag damit gekühlt werden kann. Der Wochenspeicher arbeitet dann als natürlicher Kältespeicher. Er kann rund um die Uhr die Kühlung für den nächsten Tag produzieren. Der Naturwärmespeicher wird mit drehzahlgeregelten Wärmepumpen betrieben. Beim Kauf eines Naturwärmespeichers wird ein BAFA-Zuschuss von 4500?€ für einen Neubau und 6500?€ bei einer Sanierung gezahlt.

Lösung für große Gebäude

Mit der Hochtemperatur-Hydrobox HXHD200A8 präsentierte Daikin eine Lösung für große und komplexe Anwendungen mit Warm- oder Heizungswasserbedarf. Büros und Hotels sind z.B. prädestinierte Einsatzfälle (Bild?4). Mit einer möglichen Wasseraustrittstemperatur von bis zu 80?°C arbeitet die HT-Hydrobox ...

