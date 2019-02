FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen geben auch am Mittwochnachmittag mit Gewinnmitnahmen leicht nach. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 11.520 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,1 Prozent auf 3.287 Punkte. Ein chaotischer No-Deal-Brexit gilt mittlerweile als ausgepreist, eine Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits dagegen als eingepreist. Damit wendet sich der Markt wieder anderen Belastungsfaktoren zu, so der Krise zwischen Indien und Pakistan, die bereits die Stimmung in Asien belastet hatte.

Trotz der kleinen Gewinnmitnahmen bleiben laut Marktteilnehmern die Jahreshöchststände in Reichweite. Für Optimismus sorgen auch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Dienstagnachmittag vor dem Bankenausschuss des Senats. Powell sagte, die US-Wirtschaft wachse weiter solide, Zinserhöhungen seien aber derzeit nicht nötig. Am Nachmittag redet Powell noch vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, was indes kaum Marktauswirkungen haben dürfte.

Beiersdorf mit schwachem Ausblick

Bei den Einzeltiteln steht der Kurseinbruch von Beiersdorf um 10,4 Prozent im Fokus. Schlecht kommt der Ausblick des Konsumgüterherstellers an: "Den kann man auch wie eine Gewinnwarnung interpretieren", meint ein Händler. Denn Beiersdorf erwarte sowohl den Umsatz als auch die Marge unter Vorjahr. Der künftige Investitionsbedarf macht sich bemerkbar. Im Sog von Beiersdorf stehen auch Henkel unter Druck, der Kurs fällt um 0,7 Prozent. Unilever geben um 3,3 Prozent nach.

Dagegen gewinnen Bayer 5,4 Prozent. "Die Zahlen sind überwiegend besser ausgefallen als erwartet", sagt ein Marktteilnehmer. Das gelte sowohl für den bereinigten operativen Gewinn auf EBIT-Basis als auch für den bereinigten Gewinn je Aktie. Den Ausblick hat Bayer bestätigt.

Jedoch nimmt die Zahl der Klagen wegen Glyphosat weiter zu. Laut Bayer lagen am 28. Januar bereits 11.200 Klagen vor, Ende Oktober waren es 9.300 gewesen. Immer mehr US-Bürger machen den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich und verlangen Schadensersatz von Bayer, nachdem ein erster Prozess zugunsten des Klägers ausgegangen ist.

Möglicher Bieterwettstreit für Versum

Merck KGaA geraten nach einem Gebot für Versum über knapp 6 Milliarden Dollar unter Druck und verlieren 3,7 Prozent. Ein Händler sieht nun die Gefahr eines Bieterwettstreits mit Entegris. Entegris und Versum haben sich eigentlich schon auf eine Fusion unter Gleichen via Aktientausch verständigt. Strategisch mache ein Versum-Kauf für Merck Sinn, wenngleich er nicht billig wäre. Durch die Übernahme würde Merck seine Position als ein führender Anbieter für Elektronikmaterialien weiter stärken.

Während es für Marks & Spencer (M&S) nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung und der Kürzung der Dividende um 10,7 Prozent nach unten geht, gewinnen Ocado 2,8 Prozent. Der am Vortag bekannt gegebene Deal wird im Handel als vorteilhaft für Ocado gewertet. Wie RBC anmerkt, ist die Transaktion für M&S teuer, das Joint-Venture (JV) mit dem Onlinehändler im Nahrungsmittelbereich sei aber wohl die einzige Hoffnung für M&S in diesem Bereich mittel- bis langfristig Geld zu verdienen.

Für Verluste von 8 Prozent bei Air France-KLM sorgt die Ankündigung eines Staatseinstieges durch die Niederlande. "Das zeigt Stress zwischen den Haupteignern", sagt ein Händler. Es wecke Sorgen, dass es Streit zwischen den Großaktionären Frankreich und Niederlande gibt, denn die Niederlande begründen die Anteilsaufstockung mit einem "Ausbalancieren" des französischen Anteils. Paris hält 14,3 Prozent, Amsterdam soll nun 12,68 Prozent halten, will aber nach Angaben des Finanzministers bis auf die französische Höhe aufstocken.

Pirelli erst hui, dann pfui

Ein Wechselbad der Gefühle durchläuft die Pirelli-Aktie. Sie hatte zunächst ein Jahreshoch bei 6,25 Euro markiert nach der Ankündigung der Zahlung einer Dividende - die erste seit vier Jahren. Den Gewinn hat der Reifenhersteller im vergangenen Jahr verzweieinhalbfacht. Aktuell liegt das Papier allerdings 2,6 Prozent auf 5,92 Euro im Minus. Auslöser für den Kurssturz dürfte ein Bloomberg-Artikel sein, laut dem China National Chemical einen Verkauf ihrer Pirelli-Beteiligung erwägt.

RWE geben um 1,9 Prozent nach, Eon um 1,4 Prozent. Grund könnte nach Händlerangaben ein belastender Bericht in der "Rheinischen Post" sein. Danach halten Bundestagsjuristen eine Entschädigung von RWE für den Kohleausstieg für unnötig. Die Aussicht auf eventuelle Milliardenentschädigungen hatte zuletzt für eine kräftige Erholung beim Versorger gesorgt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.287,44 -0,06 -1,88 9,53 Stoxx-50 3.030,83 -0,07 -2,16 9,81 DAX 11.520,13 -0,18 -20,66 9,10 MDAX 24.290,82 -0,36 -86,64 12,52 TecDAX 2.597,33 -0,77 -20,22 6,01 SDAX 10.828,06 -0,32 -34,59 13,87 FTSE 7.108,82 -0,59 -42,30 6,29 CAC 5.236,00 -0,05 -2,71 10,68 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,15 0,03 -0,09 US-Zehnjahresrendite 2,67 0,04 -0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.34 Uhr Di, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1388 -0,04% 1,1377 1,1361 -0,7% EUR/JPY 126,16 +0,13% 125,59 125,83 +0,3% EUR/CHF 1,1367 -0,24% 1,1372 1,1368 +1,0% EUR/GBP 0,8547 -0,56% 0,8580 0,8581 -5,0% USD/JPY 110,79 +0,19% 110,39 110,76 +1,0% GBP/USD 1,3325 +0,53% 1,3259 1,3238 +4,4% Bitcoin BTC/USD 3.809,76 +0,29% 3.805,00 3.808,50 +2,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,64 55,50 +2,1% 1,14 +22,9% Brent/ICE 65,94 65,21 +1,1% 0,73 +21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,10 1.328,98 -0,4% -4,89 +3,2% Silber (Spot) 15,82 15,93 -0,7% -0,11 +2,1% Platin (Spot) 871,61 861,50 +1,2% +10,11 +9,4% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,6% +0,02 +12,6% ===

