München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wenn das Fernweh ruft, lassen sich Deutsche nach wie vor gerne persönlich in Reisebüros oder von Reiseveranstaltern beraten. Eine Studie von Allianz Partners zeigt, dass dieser traditionelle Weg immer noch eine beliebte Alternative zu Onlinebuchungen darstellt.



Urlaubsangebote und Vergleichsportale finden sich im Internet wie Sand am Meer. Trotzdem vertrauen deutsche Urlauber weiterhin gerne auf die Beratungs- und Buchungskompetenzen klassischer Reisebüros. 22,8 Prozent der Reisenden buchen offline im traditionellen Reisebüro oder direkt beim Reiseveranstalter, belegt die Reise-Studie von Allianz Partners. Damit bleibt das Reisebüro der zweitbeliebteste Weg, einen Urlaub zu planen, auch wenn im Vorjahr noch 27,6 Prozent der Befragten diesen Weg nutzten. Häufiger ist nur noch die Buchung über Online-Vergleichs- und Buchungsportale (32,4 Prozent). Der Buchungsabschluss über Online-Apps (20,0 Prozent) wie auch die Webseiten der Reisebüros und Reiseveranstalter (19,4 Prozent) folgt dicht hinter der Offline-Variante "Buchung im Reisebüro" (22,8 Prozent).



Urlaubsplanung weiterhin persönlich: Reisebüros, Freunde und Familie



Der große Vorteil von Reisebüros: Sie bieten eine individuelle Beratung an und gleichzeitig zusätzliche Sicherheit. Aber auch auf der Suche nach dem nächsten Urlaubsziel setzen Deutsche auf soziale persönliche Kontakte: Nach Internetberichten (20 Prozent) werden unter den Befragten vor allem einerseits Empfehlungen von Freunden (16,4 Prozent), andererseits die Erfahrungen der Familie (15,2 Prozent) am meisten geschätzt. Aber auch Prospekte, Reisekataloge und Reisebüroempfehlungen werden gerne zu Rate gezogen.



"Beim Thema Urlaub gehen Deutsche gerne lieber auf Nummer sicher", erklärt Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter von AWP P&C S.A., "Insbesondere bei großen Reisen ist es deshalb nachvollziehbar, dass deutsche Reisende weiterhin auf die Expertise der Berater vertrauen."



Über die Studie Insgesamt 500 Deutsche ab 18 Jahren nahmen an der Studie teil, die Allianz Partners in Zusammenarbeit mit Marketagent.com durchgeführt hat: Methode: Online-Befragung Erhebungszeitraum: 13.12.2018 - 19.12.2018 Umfang: 26 geschlossene und offene Fragen Geschlecht: 245 Männer, 255 Frauen Altersstruktur: 18-29 Jahre (18,0 Prozent), 30-39 Jahre (15,8 Prozent), 40-49 Jahre (22,2 Prozent), 50-59 Jahre (19,6 Prozent), 60-69 Jahre (14,6 Prozent), älter als 69 Jahre (9,8 Prozent)



OTS: Allianz Travel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133789 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133789.rss2



Pressekontakt: Andreas Schneider Unternehmenskommunikation AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland Telefon: (089) 26 20 83 - 4241 E-Mail: presse-awpde@allianz.com Bahnhofstraße 16 85609 Aschheim



Nuno dos Santos Serviceplan Public Relations & Content Telefon: (089) 2050-4156 Fax: (089) 2050-604156 E-Mail: n.dossantos@serviceplan.com Haus der Kommunikation Brienner Straße 45 a-d 80333 München