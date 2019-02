PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihr Entgegenkommen bei der geplanten engeren deutsch-französische Verteidigungspolitik und bei gemeinsamen Rüstungsprojekten gegen Kritik aus den Reihen der Sozialdemokraten verteidigt. Während eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sagte Merkel, dass dies Entgegenkommen nötig sei.

"Wir können uns nicht für eine europäische Armee aussprechen, wir können nicht ein gemeinsames Papier verabschieden in Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag ... und anschließend dann sagen, wenn es Gemeinschaftsprojekte gibt und Partner sich dann auch auf uns verlassen, dass wir dann zu keinerlei Gesprächen bereit sind", sagte Merkel.

Zuvor hatte die SPD kritisiert, dass Deutschland offenbar eine Verabredung mit Frankreich für den Export von gemeinsam entwickelten Rüstungsgütern habe, wonach sich beide Länder nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen würden.

Merkel sagte, sie werde die Gespräche mit Paris führen und auch mit dem Koalitionspartner SPD, der sich für strengere Rüstungsexportrichtlinien ausgesprochen hatte und gegen die weniger strikten Bestimmungen der Franzosen ist.

Macron sagte, die deutsch-französischen Beziehungen seien "die notwendige Bedingung für den Fortschritt Europas". "Die Umsetzung von konkreten Projekten ist für uns beide wichtig", sagte Macron.

Außerdem bekräftigte Merkel auf der Pressekonferenz ihr Ziel, die europäische Industrie zu stärken und innovativer zu machen. Berlin und Paris wollen die europäische Industriepolitik nächsten Monat auf dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel thematisieren.

"Denn wir haben eine Vielzahl von Richtlinien, die permanent verabschiedet werden, die aber nicht unbedingt eine kohärente Antwort auf unsere wirtschaftliche und innovative Stärke geben", sagte Merkel.

Mit Blick auf das jüngste Veto der Europäischen Kommission gegenüber der geplanten Bahn-Fusion von Siemens und Alstom sagte Merkel, dass diese Entscheidung deutlich den Handlungsbedarf aufzeige.

In beiden Hauptstädten war die Verärgerung groß gewesen, als die Europäische Kommission die Fusion der Bahnsparten von Siemens und Alstom blockiert hatte.

Als Reaktion hatte Merkel in den vergangenen Wochen eine europäische Industriepolitik-Debatte belebt, da Europa im internationalen Wettbewerb an Bedeutung verloren hat. Asien, und besonders China, hat aufgeholt, und die riesigen Internetkonzerne sind in den USA oder China beheimatet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und sein französischer Kollege Bruno Le Maire haben zudem vergangene Woche eine gemeinsamen Industriestrategie vorgelegt, mit deren Hilfe sie "europäische Champions" schaffen wollen, die es mit Konkurrenz auch aus den USA oder China aufnehmen können.

Die deutsche Industrie hat den Vorstoß für ein neues Kartellrecht und eine gemeinsame Industriestrategie begrüßt.

"Das europäische Wettbewerbsrecht sollte angesichts des globalen Wettbewerbs durch außereuropäische Konkurrenten neu ausgerichtet werden. Staatliche Eingriffe anderer Regierungen verzerren den Wettbewerb massiv und schwächen europäische Unternehmen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang in einer Mitteilung vor dem Treffen in Paris.

"Europa braucht dringend eine gemeinsame Industriestrategie. Diese muss auf unserem Kontinent die richtigen Voraussetzungen für die Industrie und im internationalen Kontext faire Wettbewerbsbedingungen schaffen."

