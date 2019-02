Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Beiersdorf wieder. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns bricht heute nach Zahlenvorlage ein. Hohe Investitionen gingen zu Lasten der Profitabilität, was bei den Anlegern nicht gut ankommt. Bei den Verkäufen steht Bayer an der Spitze. Auch hier wurden Zahlen vorgelegt. Das Geschäft wurde unter anderem von hohen Abschreibungen belastet.